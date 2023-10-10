До яких лікарів можна потрапити без направлення (список)
Є перелік спеціалістів, до яких не потрібне направлення сімейного лікаря
Електронне направлення є умовою отримання пацієнтом безкоштовних планових консультацій у вузькопрофільних фахівців, або інструментальних обстежень та аналізів, або послуг з реабілітації тощо. Але є випадки, коли до вузькопрофільних фахівців можна звернутись безпосередньо і НСЗУ сплатить такий візит за пацієнта. Про це нагадала Національна служба здоров'я.
Направлення не потрібно до таких лікарів:
- акушер-гінеколог;
- психіатр;
- нарколог;
- стоматолог;
- педіатр;
- фтизіатр;
- лікар, у якого пацієнт або пацієнтка з хронічним захворюванням перебуває під наглядом.
Якщо вас не записують до будь-якого з цих лікарів і вимагають е-направлення, зверніться до керівника медичного закладу з роз'яснення. Також ви завжди можете зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77, щоб дізнатися про свої права та порядок дій.
Нагадаємо, щоденне вживання чаю сприяє зниженню ризику розвитку діабету другого типу вдвічі. Дослідники виявили, що люди, які випивають хоча б одну чашку чорного чаю в день, на 47% менш схильні до розвитку смертельного захворювання, ніж ті, хто ніколи його не п'є або п'є нерегулярно.
Раніше ми повідомляли, що у Львові вперше в історії української медицини виконали спліт-трансплантацію печінки. Донорський орган розділили на дві частини та пересадили хлопчику з Житомирщини, якому виповнився рік та три місяці, та 20-річному мешканцю Львівщини. Ще трьом людям здійснили пересадку серця та нирок. Завдяки рішенню батьків загиблого юнака п'ятеро людей отримали шанс на життя.
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