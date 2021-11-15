Мешканка Рівненщини звернулася в поліцію, бо її щепили однією вакциною, а в «Дії» вказали іншу

Covid -вакцинована заявила на медиків: не впевнена, що їй вкололи

Жителька Рівненщина заявила в поліцію на лікарів, які її вакцинували, через невідповідність у документах – жінка давала згоду на щеплення від коронавірусу вакциною AstraZeneca, а в сертифікаті вказали CoronaVac. Наталя Яцкевич розповіла: вона не впевнена, чи їй вкололи саме ту вакцину, яку вона хотіла. У пресслужбі Нацполіції області повідомили: заяву поки не внесли до ЄРДР та проводять перевірку. Про це інформує «Суспільне».

Жителька Сарн Наталія Яцкевич вакцинуватись проти коронавірусу ще 27 жовтня разом із чоловіком у пункті щеплення в сарненській поліклініці. При заповненні документів дала згоду на ін'єкцію вакциною AstraZeneca.

Що каже заявниця

«4 листопада нам прийшли сертифікати про вакцинацію в «Дію» і в чоловіка було все добре, а у мене показало CoronaVac. Я поїхала до лікарів, аби мені пояснили ситуацію. Лікар сказав, що не знає, чим мене кололи, розвів руками й відмовився коментувати», – зазначила Наталія Яцкевич.

Вона додала, що після спілкування з лікарями викликала поліцію та написала заяву про лікарське недбальство. Поліцейські, за словами Наталії Яцкевич, покинули заклад, не склавши протокол.

Жителька Сарн написала дві заяви у поліцію. Першу – на медиків, іншу – на поліцейських.

«Спочатку приїхали патрульні, а не слідчо-оперативна група, потім не склали протокол і не зареєстрували мою заяву на медиків. Я зверталась до місцевого слідчого судді, аби моя заява була зареєстрована і написала ще одну заяву – на поліцейських. У лікарні мені також відмовлялися навіть показати мою згоду на вакцинацію, у якій було зазначено, яку саме вакцину я хотіла», – поскаржилася сарненчанка.

Під час зустрічей з правоохоронцями та медиками жінка вела прямі трансляції у Facebook, аби мати докази.

За її словами, вона телефонувала на урядову лінію, де їй пояснили: важливо дізнатись яку саме вакцину вкололи, адже щеплювати другою дозою іншою вакциною, якщо перша CoronaVac – не можна. Саме ця вакцина не сумісна з іншими.

«Мене турбує не так, який сертифікат у мене буде, як те, що буде зі мною, якщо мені введуть не ту вакцину під час другого щеплення. Якщо мені ввели CoronaVac, я стану просто пересічною громадянкою, яка не витримала вакцини... Лікарі мають понести відповідальність, бо такі їхні помилки можуть коштувати життя, а перевіряти на собі помру я, чи залишусь інвалідом, чи нічого не трапиться – я не хочу», – сказала Наталія Яцкевич.

Як відреагувала кураторка вакцинації

Кураторка вакцинації в Рівненській області Олена Гандзюк повідомила, що знає про ситуацію. Вона зазначила, що дані про щеплення Наталії Яцкевич вакциною CoronaVac внесли помилково.

«Жінці ввели AstraZeneca, тому що вона прийшла і виявила бажання вакцинуватись AstraZeneca. Дані вносили в електронну систему пізніше, а електронна система – це для нас проблема, тому що ми не можемо одразу вносити дані. Помилково внесли вакцину CoronaVac», – сказала Олена Гандзюк.

Вона зазначила, що сарненчанці повторно потрібно щеплюватись саме AstraZeneca, помилку в «Дії» виправлять медики.

«Зміни внести можна, їй видалять дані про цю вакцинацію, перезавантажать застосунок «Дія» і відповідно підтягнуться ті дані про вакцинацію, яка була їй проведена. Зараз керівництво закладу дає пояснення, чому так сталося. Такі речі не повинні відбуватися і при потребі, звичайно, буде ініційована перевірка і будемо перевіряти, як довести, щоб було чітко зрозуміло, що жінка вакцинована AstraZeneca», – повідомила посадовиця.

Що кажуть у поліції

Спеціалістка відділу комунікації Нацполіції області Світлана Карачун повідомила: заяву Наталії Яцкевич поки не внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. За обома фактами, зазначила Світлана Карачун, проводять перевірку, за результатами якої приймуть рішення.

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