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    МОЗ повідомив, скільки доз вакцини від Covid-19 є в Україні та яких виробників

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    До кінця року очікуються ще поставки препаратів - МОЗ повідомив, скільки доз вакцини від Covid-19 є в Україні та яких виробників
    До кінця року очікуються ще поставки препаратів
    Фото з відкритих джерел

    В Україні доступні понад 10 мільйонів доз Covid-вакцини

    В Україні наразі доступно для громадян 10,32 млн доз вакцини Covid-19 різних виробників. П ро це повідомляє Центр громадського здоров'я (ЦГЗ) Facebook.

    «Станом на 10 листопада 2021 року Україна вже отримала понад 31 млн доз вакцин різних виробників. Наразі в Україні доступні 10,32 млн доз вакцин», – йдеться у повідомленні.

    Так, Україна має 4,56 млн доз CoronaVac, 2,93 млн доз Moderna, 2 млн доз Comirnaty та 830 тис. доз AstraZeneca. Зазначається, що майже 3 млн доз вакцини Moderna, яку доставили в межах COVAX, нині є на національному складі, і незабаром їх почнуть доставляти в регіони.

    Крім того, до кінця 2021 року Україна законтрактувала ще 11 млн доз вакцини Comirnaty та очікує отримати ще 4 млн доз цієї вакцини в межах міжнародної допомоги.

    Нагадаємо, головний санітарний лікар назвав вакцини проти Covid-19 із найменшою «побочкою».

    Також науковці розповіли, що буває з тими, хто боїться вакцинації.

    Крім того, стало відомо, яку вакцину не можна змішувати з іншими: позиція МОЗ.

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    Теги: Україна вакцинація коронавірус
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    МОЗ повідомив, скільки доз вакцини від Covid-19 є в Україні та яких виробників