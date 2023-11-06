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Мінохорони здоров'я пояснило, як оформити інвалідність під час війни

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Мінохорони здоров'я пояснило, як оформити інвалідність під час війни
Члени комісії виїжджають для огляду особи, яка не має можливості прибути для проведення експертизи
фото з відкритих джерел

У деяких випадках встановлення інвалідності відбувається заочно 

В Україні спростили процедуру проведення медико-соціальної експертизи для встановлення інвалідності на період дії воєнного стану. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Зазначається, що для проведення медико-соціальної експертизи та встановлення групи інвалідності особа повинна отримати направлення від медзакладу після проходження діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів. Вона проводиться за наявності факторів, що підтверджують стійке порушення функцій організму.

Це може бути обумовлено захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності. У такому випадку особистий лікар оформляє направлення на експертизу (форма 088/о).

«Звертаємо увагу, що укладення декларації при цьому не є обов’язковим. У разі потреби огляду пацієнта, який не може прибути на комісію, члени комісії самі виїжджають для огляду до закладу охорони здоров’я або до пацієнта додому», – підкреслили в міністерстві.

Для спрощення проведення медико-соціальної експертизи під час воєнного стану Кабмін прийняв постанову № 225. Вона передбачає у деяких випадках встановлення інвалідності заочно, незалежно від місця реєстрації, проживання чи перебування особи, що звертається для встановлення інвалідності.

У міністерстві додали, що у випадку неможливості проходження повторного огляду, який припав на період дії воєнного стану на території України, це проходження переноситься на строк не пізніше шести місяців після його скасування.

Нагадаємо, представник командування Медичних сил ЗСУ підполковник Дмитро Мірошниченко роз'яснив, де служитимуть особи із хронічними хворобами. Військовий зазначив, що люди з певними захворюваннями і раніше служили у підрозділах забезпечення та у навчальних центрах. У деяких з них є діагнози, які не дозволяють йти воювати на передову, але вони можуть виконувати завдання на службі в тилу без обмежень.

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Теги: Кабмін лікар Міністерство охорони здоров'я

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