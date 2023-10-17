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Кабмін запровадив нову підставу для звільнення робітників

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Кабмін запровадив нову підставу для звільнення робітників
Уряд вніс зміни до трудового законодавства
фото з відкритих джерел

Тепер роботодавці можуть розірвати співпрацю за власною ініціативою з деякими працівниками

Кабмін України вніс зміни до трудового законодавства – для роботодавців запровадили нову підставу для розірвання договорів. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Він розповів, що уряд змінив Порядок розірвання трудового договору з ініціативи роботодавців, якщо з'являється невідповідність працівників займаній посаді за станом здоров'я, та у разі, якщо у них є право на достроковий вихід на пенсію за віком.

Мельничук повідомив, що роботодавці отримали нову підставу для звільнення працівників. Мова про те, що вони можуть звільнити держслужбовця у зв'язку з тим, що він не може виконувати свої службові обов’язки за станом здоров'я і має відповідну медичну довідку.

Роботодавець зможе розірвати співпрацю за власною ініціативою у зв'язку з виявленням невідповідності робітника займаній посаді за станом здоров'я у разі, коли на дату звільнення такій особі залишилося не більше ніж півтора року до досягнення пенсійного віку.

Кабмін запровадив нову підставу для звільнення робітників фото 1

В той самий час є категорії працівників, які захищені законом від звільнення з роботи:

  • вагітні жінки;
  • неповнолітні;
  • батьки, які самостійно виховують дітей;
  • працівники, які перебувають на лікарняному тощо.

Нагадаємо, Мінреінтеграції розповіло внутрішнім переселенцям, куди звертатися, аби пришвидшити працевлаштування на новому місці. В першу чергу варто звернути увагу на Єдиний портал вакансій Державного центру зайнятості, де зібрано близько 60 тисяч актуальних вакансій по всій країні. В областях також діють ради ВПО та Координаційні центри підтримки цивільного населення – вони всебічно допомагають переселенцям інтегруватися у нові громади.

Теги: звільнення Кабмін українці

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