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В Україні здійснено перевірку 100% ВЛК: які проблеми виявлено

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
В Україні здійснено перевірку 100% ВЛК: які проблеми виявлено
Моніторинг ВЛК розпочався в 2022 році та продовжився у 2023-му.
фото з відкритих джерел

До Офісу омбудсмена надійшло 1 093 звернення про понад десяток обурливих порушень прав, пов’язаних із роботою ВЛК

Працівники Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини здійснили моніторинг 100% військово-лікарських комісій (ВЛК). Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець у Telegram.

«Офіс здійснив моніторинг 100% ВЛК. До нашої інституції регулярно зверталися заявники, які зазначали про понад десяток обурливих порушень прав, пов’язаних із роботою ВЛК. Так, від початку 2023 року вже надійшло 1093 звернення», – розповів омбудсмен.

Моніторинг розпочався в 2022 році та продовжився у 2023-му. У серпні було зафіксовано позитивні зрушення у порівнянні з минулим роком, однак виявлено недостатній організаційний рівень проведення ВЛК, значні порушення прав під час її проходження, котрі впливають на морально-психологічний стан як військовослужбовців, так і військовозобов’язаних.

Лубінець зазначив, що роботу з моніторингу діяльності ВЛК організували у двох напрямках: ВЛК територіальних центрів комплектування та госпітальні гарнізонні ВЛК та ВЛК цивільних лікувальних закладів.

Працівники Офісу здійснили 833 виїзних та безвиїзних (документальних) моніторингів, що становить 100%. Охоплені всі області, в тому числі – прифронтові. Здійснений моніторинг роботи 445 ВЛК ТЦК, 388 госпітальних, гарнізонних ВЛК, комісій у цивільних лікувальних закладів. 

Після перевірки було виявлено низку проблем, що стосуються дотримання прав людини:

  • відсутність єдиного реєстру військовозобов’язаних із відповідним наповненням щодо історії хвороби,
  • формальність у проходженні ВЛК («Скарги є? Немає? Придатний!»),
  • корупційна складова,
  • недотримання електронної черги,
  • невиконання вимоги Постанови КМУ від 18.04.2023 №343 щодо долучення до здійснення медоглядів цивільних закладів охорони здоров’я та ін. 

Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини стане ініціатором здійснення робочої групи за участі всіх відповідальних державних відомств, аби закласти фундамент для розробки чи врегулювання чинних нормативно-правових актів, що стосуються проходження ВЛК, до викликів сьогодення.

Нагадаємо, у цьому році Державне бюро розслідувань розслідує 260 кримінальних проваджень, пов'язаних із роботою територіальних центрів комплектування та військово-лікарських комісій. До суду вже направлено 21 обвинувальний акт стосовно 35 осіб. Також ДБР повідомило про підозру ще 58 особам.

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