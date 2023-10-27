Мінохорони здоров’я пришвидшить проходження медкомісії щодо придатності до служби

Тепер проходження медоглядів обмежене чіткими строками

В Україні скорочують терміни проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) – тепер у військовозобов'язаних на медогляд є чотири дні. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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Зазначається, що МОЗ скорочує терміни проходження ВЛК згідно з рішенням Ради нацбезпеки і оборони, яке було введене у дію указом президента України. Зміни передбачають встановлення чітких строків проведення досліджень і медоглядів військовозобов’язаних:

на проведення медогляду щодо придатності до військової служби дається не більше 4 робочих днів;

на проведення лабораторних досліджень - не більше 3 робочих днів;

на проведення інструментальних досліджень - не більше 3 робочих днів.

Головам обласних військкоматів та працівникам лікарень доручили дотримуватися встановлених термінів. Також вони повинні організувати маршрути проходження ВЛК і контролювати, щоб військовозобов’язані проходили медогляди за окремою чергою.

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Крім того, МОЗ зробив крок до цифровізації ВЛК – тепер медики можуть використовувати електронну систему охорони здоров'я і переглядати наявні записи.

Нагадаємо, представник командування Медичних сил ЗСУ підполковник Дмитро Мірошниченко роз'яснив, де служитимуть особи із хронічними хворобами. Військовий зазначив, що люди з певними захворюваннями і раніше служили у підрозділах забезпечення та у навчальних центрах. У деяких з них є діагнози, які не дозволяють йти воювати на передову, але вони можуть виконувати завдання на службі в тилу без обмежень.