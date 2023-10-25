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В Україні вперше проведено операцію з пересадки комплексу серце-легені

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Україні вперше проведено операцію з пересадки комплексу серце-легені
фото: скрін із відео

Пацієнтка наразі у стабільному стані

Команда київських і львівських трансплантологів вперше в Україні провела операцію з пересадки комплексу серце-легені. Про це повідомив директор Інституту серця Міністерства охорони здоров'я України доктор медичних наук, професор Борис Тодуров.

«Мрії збуваються! Першу трансплантацію комплексу серце-легені в Україні зроблено! Пацієнтка стабільна. Дякую всім, хто взяв участь у цій нелегкій операції. Співпраця із нашими Львівськими колегами дає чудові результати», – повідомив професор.

Раніше повідомлялося, що у Львові вперше в історії української медицини виконали спліт-трансплантацію печінки. Донорський орган розділили на дві частини та пересадили хлопчику з Житомирщини, якому виповнився рік та три місяці, та 20-річному мешканцю Львівщини. Ще трьом людям здійснили пересадку серця та нирок. Завдяки рішенню батьків загиблого юнака п'ятеро людей отримали шанс на життя.

А в Охматдиті минулого року вперше провели трансплантацію кісткового мозку дорослому.

Теги: медицина Борис Тодуров лікар

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