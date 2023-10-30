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Кабмін визначив нове маркування навчальних автомобілів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кабмін визначив нове маркування навчальних автомобілів
Відтепер автівки, на яких навчаються водіння, маркуватимуть літерою «Н», а не «У»
фото з відкритих джерел

Кабмін замінив формулювання «Учбовий транспортний засіб» на «Навчальний транспортний засіб»

Кабінет Міністрів України додав зміни до Правил дорожнього руху. Відтепер автівки, на яких навчаються водіння, маркуватимуть літерою «Н», а не «У». Про це йдеться в постанові Кабміну № 1128.

Цим документом замінили формулювання «Учбовий транспортний засіб» на «Навчальний транспортний засіб». Крім того, розпізнавальний знак на машинах водіїв, які навчаються в автошколах, замінили: тепер потрібно ставити чорну літеру «Н» в червоному трикутнику замість літери «У».

Рішення набуде чинності через шість місяців з дня публікації постанови.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс зміни до Правил дорожнього руху. Зміни до ПДР України покликані робити їх відповідним до європейських стандартів. Вони стосуються перевезення дітей та порядку використання освітлювальних приладів.

До слова, в Україні було створено «Автошколи для людей з інвалідністю». Загальна тривалість навчання в таких школах – 11 тижнів, з яких 64 години займає теоретичний курс, та 40 годин – практичний курс. Орієнтовна вартість навчання складає 6000 гривень.

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Теги: водій машини Кабмін ПДР

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