Кабмін визначив нове маркування навчальних автомобілів

Відтепер автівки, на яких навчаються водіння, маркуватимуть літерою «Н», а не «У»

Кабмін замінив формулювання «Учбовий транспортний засіб» на «Навчальний транспортний засіб»

Кабінет Міністрів України додав зміни до Правил дорожнього руху. Відтепер автівки, на яких навчаються водіння, маркуватимуть літерою «Н», а не «У». Про це йдеться в постанові Кабміну № 1128.

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Цим документом замінили формулювання «Учбовий транспортний засіб» на «Навчальний транспортний засіб». Крім того, розпізнавальний знак на машинах водіїв, які навчаються в автошколах, замінили: тепер потрібно ставити чорну літеру «Н» в червоному трикутнику замість літери «У».

Рішення набуде чинності через шість місяців з дня публікації постанови.

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Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс зміни до Правил дорожнього руху. Зміни до ПДР України покликані робити їх відповідним до європейських стандартів. Вони стосуються перевезення дітей та порядку використання освітлювальних приладів.

До слова, в Україні було створено «Автошколи для людей з інвалідністю». Загальна тривалість навчання в таких школах – 11 тижнів, з яких 64 години займає теоретичний курс, та 40 годин – практичний курс. Орієнтовна вартість навчання складає 6000 гривень.