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Глава Аудиторської служби: Перевірки не перешкоджають роботі оборонних підприємств

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Глава Аудиторської служби: Перевірки не перешкоджають роботі оборонних підприємств
Очільниця ДАСУ додала, що всі спроби виробників перекласти на аудиторів відповідальність за невиконання умов профінансованих на 100% державних контрактів є маніпуляцією
фото: glavcom.ua

За словами Алли Басалаєвої: Перевірки Державної аудиторської служби дозволяють зберегти мільярди для бюджету

Державна аудиторська служба України з початку повномасштабного вторгнення РФ виявила зловживань на 6 млрд гривень, які недоброчесні виробники, виконавці державних контрактів в сфері оборони, хотіли вивести з бюджету країни. Про це заявила Голова Державної аудиторської служби України Алла Басалаєва.

«Держаудитслужба виявила численні порушення, коли недоброчесні виробники створили різноманітні схеми, аби незаконно витягнути з державного бюджету мільярди гривень. Це неприпустимо! Фактично це мародерство під час війни, яке виробники прикривають патріотичними гаслами. Уся інформація про відповідні порушення була передана правоохоронним органам», – заявила Алла Басалаєва.

Також очільниця ДАСУ додала, що всі спроби виробників перекласти на аудиторів відповідальність за невиконання умов профінансованих на 100% державних контрактів є маніпуляцією. Як приклад вона навела ситуацію із КБ «Луч».

«Висновки, зроблені аудиторами, жодним чином не призведуть до зупинки виробництва критичних видів озброєння, включаючи кілька ракетних комплексів», – підкреслила Басалаєва.

Вона розповіла, що наразі ДАСУ проводить ревізію КБ «Луч» за зверненням правоохоронних органів. Тим більше, що попередній аудит підприємства поводився аж 10 років тому.

«КБ «Луч» є виконавцем окремої ракетної та протиракетної програми, що окремо фінансується Урядом. Тому висновки, зроблені Держаудитслужбою в рамках аудиту Міноборони ніяким чином не впливають на наявність фінансових ресурсів КБ «Луч» як виконавця програми. Тож будь-які заяви, що дії Держаудитслужби впливають на розробку ракет, є маніпулятивними. Та й згідно закону ми можемо лише фіксувати можливі порушення та надавати рекомендації якомога швидше усунути виявлені недоліки», – сказала Алла Басалаєва.

Окрім того, керівниця Держаудитслужби відкинула звинувачення про начебто перешкоджання оборонним підприємствам у можливості отримувати прибутки. Вона нагадала, що Кабмін у липні прийняв зміни до постанови №1275. Цим документом компаніям, що укладають контракти з Міноборони, дозволили включати прибуток у ціну.

«Ми працюємо виключно в межах закону. Є відповідні постанови Кабміну, які дали зелене світло виробникам оборонного сектору. Всі звинувачення щодо відсутності прибутку – зняті. Прибуток включається до контрактів, починаючи з липня 2023 року, коли Кабінетом Міністрів України було ухвалено постанову», – зазначила Алла Басалаєва.

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Теги: Кабмін озброєння аудит Держаудитслужба Алла Басалаєва Міноборони

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