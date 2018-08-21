МОЗ оприлюднило перелік безкоштовних ліків для українців



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До переліку увійшли 427 ліків від розповсюджених хвороб

Міністерство охорони здоров'я назвало перелік безкоштовних ліків для українців, які лікуються на стаціонарі.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ у Facebook.

Зазначається, що цього року всі лікарні першою чергою мають закуповувати лікарські засоби з Національного переліку. До переліку увійшли 427 ліків від розповсюджених хвороб, що завдають найбільшої шкоди здоров’ю людей.

«В основі Нацпереліку - актуальна версія Базового переліку основних лікарських засобів Всесвітньої організації охорони здоров’я. Для пацієнтів, які лікуються у стаціонарі, ліки з Нацпереліку надаються безоплатно на весь період лікування», - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у МОЗ, перелік безкоштовних для пацієнтів ліків з Нацпереліку медзаклад має розміщувати на інформаційних стендах, а обласні департаменти і управління - на своїх офіційних сайтах.

Чи є призначені хворому ліки у Нацпереліку, можна перевірити також за допомогою мобільного додатку «Ліки контроль».

Нагадаємо, раніше в МОЗ оприлюднили новий перелік препаратів програми «Доступні ліки».