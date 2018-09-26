МОЗ проведе конкурс на посаду директора Інституту серця



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Конкурс стартує 28 вересня, претенденти можуть подавати документи протягом двох місяців

Міністерство охорони здоров'я України оголосило конкурс на посаду генерального директора ДП «Інститут серця при Міністерстві охорони здоров'я України».

Згідно з повідомленням відомства, конкурс стартує 28 вересня, претенденти можуть подавати документи протягом двох місяців, самі вибори відбудуться 18 грудня.

Вимоги до претендента: українське громадянство, володіння українською мовою, науковий ступінь доктора наук або доктора філософії, а також не менше ніж десять років стажу на посаді науковця та/або науково-педагогічного працівника.

Наразі Інститут серця очолює Борис Тодуров, контракт з яким закінчується в листопаді.

Як повідомлялося, на початку 2017 року між генеральним директором Інституту серця Б.Тодуровим і керівництвом МОЗ виник конфлікт навколо закупівлі лікарських засобів та медвиробів за кошти держбюджету.