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    Санлікар Херсонщини закликав вакцинуватися, бо «в реанімації телефон віддадуть дружині і вона знайде всіх коханок»

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    Медик радить чоловікам вакцинуватися, щоб не &laquo;спалити&raquo; коханку - Санлікар Херсонщини закликав вакцинуватися, бо «в реанімації телефон віддадуть дружині і вона знайде всіх коханок»

    Медик радить чоловікам вакцинуватися, щоб не «спалити» коханку

    фото: glavcom.ua

    Санлікар акцентував свою увагу на чоловічих «слабкостях»

    Головний санітарний лікар Херсонської області Юрій Ромаскевич креативно закликав мешканців регіону до вакцинації від коронавірусу. Свою заяву він опублікував у Facebook.

    При цьому санлікар акцентував свою увагу на чоловічих «слабкостях».

    «Не забувайте, що коли ми покладемо вас у нашу реанімацію, ми віддамо ваші речі і телефон дружині і вона вирахує усіх ваших коханок. Тому, щоб не спалитися, вакцинуйтеся», – написав Ромаскевич.

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    Нагадаємо, МОЗ роз’яснив, які вакцини від Covid-19 можна комбінувати.

    Як відомо, медики минулої доби виявили понад 16,3 тис. нових хворих на коронавірус. Найбільше заражень зафіксовано в Одеській та Дніпропетровській областях.

    До слова, перше місто в Україні вводить проїзд у транспорті лише для вакцинованих.

    Глава уряду анонсував, що три області цього тижня стануть «червоними». Критеріям «червоного» рівня епіднебезпеки відповідають Харківська, Запорізька та Херсонська області.

    До слова, у Чернігові невакциновані чиновники здаватимуть ПЛР-тести двічі на тиждень.

    Також нагадаємо, що карантин у Львові планують посилити вже з 14 жовтня. Через зростання захворюваності на Cоvid-19 буде обмежено проведення масових заходів, роботу шкіл та лікарень.

    За даними МОЗ, щонайменше 11 областей опинились у «помаранчевій» зоні.

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    Теги: здоров'я лікар Херсонщина щеплення жінка чоловік вакцинація
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    Санлікар Херсонщини закликав вакцинуватися, бо «в реанімації телефон віддадуть дружині і вона знайде всіх коханок»