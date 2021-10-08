Санлікар Херсонщини закликав вакцинуватися, бо «в реанімації телефон віддадуть дружині і вона знайде всіх коханок»

Медик радить чоловікам вакцинуватися, щоб не «спалити» коханку

Санлікар акцентував свою увагу на чоловічих «слабкостях»

Головний санітарний лікар Херсонської області Юрій Ромаскевич креативно закликав мешканців регіону до вакцинації від коронавірусу. Свою заяву він опублікував у Facebook.

При цьому санлікар акцентував свою увагу на чоловічих «слабкостях».

«Не забувайте, що коли ми покладемо вас у нашу реанімацію, ми віддамо ваші речі і телефон дружині і вона вирахує усіх ваших коханок. Тому, щоб не спалитися, вакцинуйтеся», – написав Ромаскевич.

Нагадаємо, МОЗ роз’яснив, які вакцини від Covid-19 можна комбінувати.

Як відомо, медики минулої доби виявили понад 16,3 тис. нових хворих на коронавірус. Найбільше заражень зафіксовано в Одеській та Дніпропетровській областях.

До слова, перше місто в Україні вводить проїзд у транспорті лише для вакцинованих.

Глава уряду анонсував, що три області цього тижня стануть «червоними». Критеріям «червоного» рівня епіднебезпеки відповідають Харківська, Запорізька та Херсонська області.

До слова, у Чернігові невакциновані чиновники здаватимуть ПЛР-тести двічі на тиждень.

Також нагадаємо, що карантин у Львові планують посилити вже з 14 жовтня. Через зростання захворюваності на Cоvid-19 буде обмежено проведення масових заходів, роботу шкіл та лікарень.

За даними МОЗ, щонайменше 11 областей опинились у «помаранчевій» зоні.