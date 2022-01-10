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    Covid-19: за добу хвороба забрала життя майже 90 українців

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    Серед нових хворих &ndash; 94&nbsp;дитини&nbsp;та 41 медпрацівник - Covid-19: за добу хвороба забрала життя майже 90 українців
    Серед нових хворих – 94 дитини та 41 медпрацівник
    фото: cheline.com.ua

    Вчора до лікарень потрапила понад тисяча хворих на коронавірус

    В Україні протягом доби 9 січня медики виявили 1969 нових випадків коронавірусної хвороби. Померли від хвороби 86 людей. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

    Серед нових хворих – 94 дитини та 41 медпрацівник.

    До лікарень потрапило 1064 хворих на коронавірус. Одужали – 3517 осіб.

    За весь час пандемії в Україні захворіло понад 3,7 млн людей, одужало – понад 3,5 млн, летальних випадків – 97325.

    Зазначимо, що днем раніше, 8 січня, в Україні було зафіксовано 2 810 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

    Графіка МОЗ
    Графіка МОЗ

    Щодо вакцинації, то її темпи дуже сильно впали. Лише 20376 людей вчора було щеплено від хвороби. Першу дозу отримали 5 850 людей, другу дозу – 12 350 людей, додаткову дозу отримали 123 людини, бустерну дозу – 2 053 людини.

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 813 186 людей, з них отримали першу дозу – 14 813 184 людини, отримали дві дози – 13 980 473 людини, отримали додаткову дозу – 6 224 людини, бустерну дозу – 20 462 людини. Загалом проведено 28 820 343 щеплення.

    Нагадаємо, 9 січня одна із областей опинилась у «помаранчевій» зоні.

    Нагадаємо, на різдвяно-новорічні свята на Львівщині від Covid-19 загинула вся родина. Вони самотужки лікувалися вдома.

    Тим часом Італія вводить штрафи за відмову вакцинуватися від Covid-19.

    А Індія запроваджує обов’язковий карантин для іноземців.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я медицина лікарня хвороби щеплення вакцинація коронавірус
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    Covid-19: за добу хвороба забрала життя майже 90 українців