Covid-19: за добу хвороба забрала життя майже 90 українців

Вчора до лікарень потрапила понад тисяча хворих на коронавірус

В Україні протягом доби 9 січня медики виявили 1969 нових випадків коронавірусної хвороби. Померли від хвороби 86 людей. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Серед нових хворих – 94 дитини та 41 медпрацівник.

До лікарень потрапило 1064 хворих на коронавірус. Одужали – 3517 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло понад 3,7 млн людей, одужало – понад 3,5 млн, летальних випадків – 97325.

Зазначимо, що днем раніше, 8 січня, в Україні було зафіксовано 2 810 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Графіка МОЗ

Щодо вакцинації, то її темпи дуже сильно впали. Лише 20376 людей вчора було щеплено від хвороби. Першу дозу отримали 5 850 людей, другу дозу – 12 350 людей, додаткову дозу отримали 123 людини, бустерну дозу – 2 053 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 813 186 людей, з них отримали першу дозу – 14 813 184 людини, отримали дві дози – 13 980 473 людини, отримали додаткову дозу – 6 224 людини, бустерну дозу – 20 462 людини. Загалом проведено 28 820 343 щеплення.

Нагадаємо, 9 січня одна із областей опинилась у «помаранчевій» зоні.

Нагадаємо, на різдвяно-новорічні свята на Львівщині від Covid-19 загинула вся родина. Вони самотужки лікувалися вдома.

Тим часом Італія вводить штрафи за відмову вакцинуватися від Covid-19.

А Індія запроваджує обов’язковий карантин для іноземців.

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