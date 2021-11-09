Перша країна ЄС закрила кордони для туристів з «червоної» України

Українцям тепер, щоб в'їхати до Бельгії, треба мати поважну причину

Бельгія не пускатиме навіть вакцинованих українців

Сьогодні Бельгія офіційно виключила Україну з переліку держав, жителям яких дозволений в’їзд без поважної мети навіть за наявної вакцинації. Про це свідчать дані прикордонної служби та центру інформування про перебіг пандемії.

Зокрема, сайт бельгійської федеральної служби у внутрішніх справах, що відповідальна також за прикордонні питання, більше не містить Україну у переліку держав, громадянам яких дозволений в’їзд у країну попри пандемічні обмеження. Федеральна служба не уточнює, коли та з якої причини Україна була видалена з цього переліку, але відомо, що у понеділок набрало чинності спільне рішення ЄС про переведення України у «червону зону».

Урядовий портал, присвячений пандемії, також прибрав Україну з переліку держав, щодо яких ЄС робить винятки з пандемічних обмежень, та теж перевів Україну до червоної зони.

Раніше Бельгія дозволяла в’їзд з метою відрядження, туризму тощо також іноземців з країн, що не входять до спільного «зеленого списку», якщо ці подорожуючі завершили курс вакцинації від коронавірусу вакцинами, дозволеними в ЄС. Однак віднедавна і ця можливість прибрана: наприкінці жовтня Бельгія оголосила, про початок четвертої хвилі епідемії та закрила в’їзд для туристів та подібних категорій подорожуючих, окрім тих, хто є у «зеленому списку» та не становить епідемічної безпеки.

Таким чином, зараз в’їзд до Бельгії з України дозволений лише за наявності поважної причини, як-от для тих, хто працює, навчається у Бельгії, їде на лікування, для об’єднання родини тощо.

Як відомо, 9 листопада ЄС офіційно виключив Україну із «зеленого списку» для подорожей.

Країни Європейського Союзу як правило дослухаються до рекомендації Ради ЄС та запроваджують обмеження на в’їзд для жителів країн, яких немає у списку, та на туристичні мандрівки для них.

Раніше у МЗС розповіли, що чекає на українців після виключення із «зеленого списку» ЄС.

Як відомо, 27 жовтня ЄС залишив Україну у «зеленому» списку ще на два тижні. Через два дні ЄС змінив список «зелених» країн для подорожей.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз планує виключити Україну із «зеленої» зони. МЗС пояснив, що очікує наших туристів.

26 жовтня ми повідомляли, що навіть у разі виключення нашої держави з «зеленого списку» ЄС, українці мають шанс і надалі подорожувати до країн Євросоюзу. Міністерство закордонних справ працює над тим, щоб кордони не закривалися для наших мандрівників.

Також оприлюднено нові правила в'їзду до США: що треба знати українцям. Нагадаємо, що США включили Україну в список країн «дуже високого ризику» підхопити Covid-19.