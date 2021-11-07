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    МЗС радить українцям утриматися від поїздок в Ефіопію

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    В Ефіопії оголосили надзвичайний стан - МЗС радить українцям утриматися від поїздок в Ефіопію
    В Ефіопії оголосили надзвичайний стан
    Фото з відкритих джерел

    У разі потрапляння у надзвичайну ситуацію міністерство рекомендує звертатися до українських дипломатів

    Українцям дали рекомендації з приводу загострення збройного конфлікту на території Ефіопії. Громадян закликають не їхати в Ефіопію, а тим, хто вже перебуває там, радять бути обережними. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

    «У зв’язку із загостренням безпекової ситуації та запровадженням надзвичайного стану в Ефіопії МЗС рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до цієї країни», – йдеться в повідомленні міністерства.

    МЗС також розповіло, що робити тим, хто вже перебуває в Ефіопії:

    • уникайте відвідання північно-західних провінцій країни;
    • обмежте пересування між населеними пунктами;
    • зареєструйтеся в електронній системі «ДРУГ»;
    • відстежуйте повідомлення щодо розвитку ситуації;
    • розгляньте можливість скорочення строку свого перебування в країні.

    У разі потрапляння у надзвичайну ситуацію міністерство рекомендує звертатися до українських дипломатів:

    • посольство в Ефіопії - +251 (967) 41-90-01 та [email protected];
    • цілодобова гаряча лінія МЗС - 38 044 238-16-57 та [email protected]
    Нагадаємо, США наказали своїм урядовим співробітникам в Ефіопії залишити країну.

    У США заявили, що в Ефіопії інциденти цивільних заворушень та етнічного насильства відбуваються без попередження, а ситуація може загостритися та викликати перебої у ланцюжку поставок, відключення зв'язку та збоїв у поїздках.

    Данія та Італія також попросили своїх громадян в Ефіопії покинути країну, поки були доступні комерційні рейси.

    3 листопада Ефіопія оголосила надзвичайний стан – після того, як повстанці з регіону Тиграй заявили, що за останні дні захопили кілька міст і розглядають можливість маршу на Аддис-Абебу.

    Влада Аддис-Абеби наказала жителям зареєструвати зброю та підготуватися до захисту своїх районів. Уряди чотирьох із 10 регіонів країни також закликали ефіопів мобілізуватися для боротьби з силами Тиграю.

    Теги: МЗС США українці надзвичайний стан посольство Африка
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    МЗС радить українцям утриматися від поїздок в Ефіопію