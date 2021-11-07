МЗС радить українцям утриматися від поїздок в Ефіопію
У разі потрапляння у надзвичайну ситуацію міністерство рекомендує звертатися до українських дипломатів
«У зв’язку із загостренням безпекової ситуації та запровадженням надзвичайного стану в Ефіопії МЗС рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до цієї країни», – йдеться в повідомленні міністерства.
МЗС також розповіло, що робити тим, хто вже перебуває в Ефіопії:
- уникайте відвідання північно-західних провінцій країни;
- обмежте пересування між населеними пунктами;
- зареєструйтеся в електронній системі «ДРУГ»;
- відстежуйте повідомлення щодо розвитку ситуації;
- розгляньте можливість скорочення строку свого перебування в країні.
У разі потрапляння у надзвичайну ситуацію міністерство рекомендує звертатися до українських дипломатів:
- посольство в Ефіопії - +251 (967) 41-90-01 та [email protected];
- цілодобова гаряча лінія МЗС - 38 044 238-16-57 та [email protected]
У США заявили, що в Ефіопії інциденти цивільних заворушень та етнічного насильства відбуваються без попередження, а ситуація може загостритися та викликати перебої у ланцюжку поставок, відключення зв'язку та збоїв у поїздках.
Данія та Італія також попросили своїх громадян в Ефіопії покинути країну, поки були доступні комерційні рейси.
3 листопада Ефіопія оголосила надзвичайний стан – після того, як повстанці з регіону Тиграй заявили, що за останні дні захопили кілька міст і розглядають можливість маршу на Аддис-Абебу.
Влада Аддис-Абеби наказала жителям зареєструвати зброю та підготуватися до захисту своїх районів. Уряди чотирьох із 10 регіонів країни також закликали ефіопів мобілізуватися для боротьби з силами Тиграю.