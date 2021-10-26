Оприлюднено нові правила в'їзду до США: що треба знати українцям

Крім сертифікату вакцинації, для прильоту до США необхідно буде надати негативний тест на коронавірус

Крім сертифікату вакцинації, для прильоту до США необхідно буде надати негативний тест на коронавірус

У США з 8 листопада дозволять в’їжджати іноземним мандрівникам, які повністю вакциновані від коронавірусу

Іноземці зможуть в'їхати до США з 8 листопада лише за наявності повної вакцинації від Covid-19 та якщо вони зробили тест на коронавірус. Це передбачає указ президента США Джо Байдена від 25 жовтня, який стосується подорожей до країни літаками.

Центр з контролю та профілактики захворювань США встановив вимоги, згідно з якими людина може вважатися повністю вакцинованою, якщо вона зробила щеплення схваленими препаратами.

До них увійшли однодозова вакцина Janssen/J&J і дводозові вакцини:

Pfizer-BioNTech;

Moderna;

AstraZeneca (включаючи Covishield);

BIBP/Sinopharm;

Sinovac (CoronaVac).

З моменту отримання останньої дози до моменту в'їзду до США має пройти щонайменше 14 днів. Наприклад, якщо людина зробила останнє щеплення 1 листопада, полетіти до США вона зможе 15 листопада.

Навіть якщо людина пройшла вакцинацію, вона має зробити тест на коронавірус не більше ніж за три дні до вильоту до США. Від тесту звільнено лише дітей до 2 років.

Тест можуть не робити люди, які мають підтвердження про одужання від Covid-19. Для цього треба два документи:

позитивний тест на коронавірус, якщо з моменту аналізу пройшло не більше 90 днів,

довідка лікаря про те, що стан здоров'я дозволяє поїздку.

Вимоги щодо вакцинації не стосуються людей до 18 років та деяких інших категорій дорослих, які входять до списку винятків:

дипломати;

люди із підтвердженим документально протипоказанням до вакцинації;

моряки з візами C-1 та D;

службовці збройних сил США, їхні партнери чи діти віком до 18 років;

люди, в'їзд яких необхідний для національних інтересів.

Для в'їзду до США вони повинні:

скласти тест за день до вильоту до США;

зробити тест на 3-5 день після прибуття;

самоізолюватись на сім днів.

Від тестів та самоізоляції звільнено людей, які мають підтвердження про одужання. Вимоги до такого підтвердження зазначені вище.

Крім того, новий указ президента Сполучених Штатів знімає заборону на в'їзд до США, якщо пасажир був у країнах Шенгенської зони та Великої Британії або прямував з пересадкою в аеропортах цих країн.

Таким чином, з 8 листопада 2021 року вакциновані іноземці зможуть полетіти до США з пересадкою у Франкфурті, Амстердамі, Парижі, Лондоні чи інших аеропортах Європи.

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