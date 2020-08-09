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    Здоров'я

    На Буковині головлікар позбавив медсестер «коронавірусних» доплат

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    На Буковині головлікар позбавив медсестер «коронавірусних» доплат

    Головлікар Путильської ЦРЛ надав 300% доплати лише лікарям

    Головний лікар Путильської Центральної районної лікарні у Чернівецькій області вирішив не нараховувати «коронавірусні» доплати медсестрам закладу. Про це на брифінгу повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, пише molbuk.ua.

    Посадовець нагадав, що за ініціативи президента Володимира Зеленського з першого квітня Національна служба здоров’я України почала перераховувати всім лікарням гроші, щоб оплатити 300% доплати лікарям та медсестрам, які працюють в умовах пандемії коронавірусу.

    Проте, за словами Осачука, не всі районні лікарні цього дотримуються. «Під час одного з виїздів, які ми здійснюємо до районів нашої області, підійшла група медсестер Путильського району зі скаргою, що головний лікар так не вважає – і він 300% заплатив тільки лікарям», – розповів Осачук.

    Голова ОДА нагадав, що саме медсестри несуть найбільше фізичне навантаження у лікарнях. «Медсестри і молодші медсестри, які цілодобово перебувають біля хворого. А він в такий спосіб вирішив зекономити. 300% – тільки лікарям. А зекономлені кошти – акумулює. Сьогодні в нього мільйон гривень на рахунках», – сказав голова ОДА.

    Осачук вважає, що порядок із цією лікарнею та головним лікарем має навести Путильська районна рада, яка є засновником цієї ЦРЛ.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      79750
    • Одужали
      43655
    • Хворіють
      34216
    • Померли
      1879

    До слова, у Фонді для боротьби з Covid-19 з 64,7 мільярдів гривень залишилось лише 3,2  мільярди.

    Нагадаємо, станом на ранок 9 серпня в Україні зафіксовано 1 199 нових випадків коронавірусу, це на 290 випадків менше, ніж учора (1 453). 

    гроші лікар лікарня Чернівецька область коронавірус
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