На Буковині головлікар позбавив медсестер «коронавірусних» доплат



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Головлікар Путильської ЦРЛ надав 300% доплати лише лікарям

Головний лікар Путильської Центральної районної лікарні у Чернівецькій області вирішив не нараховувати «коронавірусні» доплати медсестрам закладу. Про це на брифінгу повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, пише molbuk.ua.

Посадовець нагадав, що за ініціативи президента Володимира Зеленського з першого квітня Національна служба здоров’я України почала перераховувати всім лікарням гроші, щоб оплатити 300% доплати лікарям та медсестрам, які працюють в умовах пандемії коронавірусу.

Проте, за словами Осачука, не всі районні лікарні цього дотримуються. «Під час одного з виїздів, які ми здійснюємо до районів нашої області, підійшла група медсестер Путильського району зі скаргою, що головний лікар так не вважає – і він 300% заплатив тільки лікарям», – розповів Осачук.

Голова ОДА нагадав, що саме медсестри несуть найбільше фізичне навантаження у лікарнях. «Медсестри і молодші медсестри, які цілодобово перебувають біля хворого. А він в такий спосіб вирішив зекономити. 300% – тільки лікарям. А зекономлені кошти – акумулює. Сьогодні в нього мільйон гривень на рахунках», – сказав голова ОДА.

Осачук вважає, що порядок із цією лікарнею та головним лікарем має навести Путильська районна рада, яка є засновником цієї ЦРЛ.

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До слова, у Фонді для боротьби з Covid-19 з 64,7 мільярдів гривень залишилось лише 3,2 мільярди.

Нагадаємо, станом на ранок 9 серпня в Україні зафіксовано 1 199 нових випадків коронавірусу, це на 290 випадків менше, ніж учора (1 453).