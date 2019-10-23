На Львівщині оголосили підозру трьом лікарям через смерть породіллі



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32-річна жінка народила здорову дитину, після цього її стан погіршився і жінка померла

Трьом лікарям однієї з районних лікарень Львівської області оголосили підозру в неналежному виконанні службових обов'язків, що призвело до смерті породіллі.

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Так, підозру оголосили трьом акушерам-гінекологам пологового відділення районної лікарні.

За даними поліції, інцидент стався 5 березня 2018 року в одній з районних лікарень області, де 32-річна жінка народила здорову дитину. Після цього її стан погіршився, а ввечері того ж дня породілля померла в лікарні.

Досудове розслідування, відкрите за ознаками злочину, передбаченого статтею про «неналежне виконання професійних обов'язків медичним і фармацевтичним працівником».