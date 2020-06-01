На Львівщині від Covid-19 помер фельдшер



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У Львівській області зафіксовано вже 55 смертей від коронавірусу

Протягом тижня пацієнт боровся з коронавірусною інфекцією, перебуваючи в лікарні у важкому стані

У неділю, 31 травня, на Львівщині помер ще один пацієнт із підтвердженою коронавірусною інфекцією. Це вже 55-та смерть в області від Covid-19.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

За інформацією обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, помер старший фельдшер підстанції екстреної медичної допомоги Сокаль. Протягом тижня пацієнт боровся з коронавірусною інфекцією, перебуваючи в лікарні у важкому стані, проте врятувати його не вдалось.

У мерії зазначили, що загалом коронавірусну інфекцію на Львівщині виявлено у 1669 осіб, 409 пацієнтів одужало.

Коронавірус в Україні

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До слова, у Чернівцях «від страшного вірусу» помер протоієрей Московської церкви Василій Мандрюк.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні на коронавірусну хворобу захворіли 468 осіб, з низ 12 дітей та 67 медичних працівників. Усього виявлено 23 672 випадки коронавірусної хвороби.