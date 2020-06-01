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    Здоров'я

    На Львівщині від Covid-19 помер фельдшер

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    <p>У Львівській області зафіксовано вже 55 смертей від коронавірусу</p> - На Львівщині від Covid-19 помер фельдшер

    У Львівській області зафіксовано вже 55 смертей від коронавірусу

    Протягом тижня пацієнт боровся з коронавірусною інфекцією, перебуваючи в лікарні у важкому стані

    У неділю, 31 травня, на Львівщині помер ще один пацієнт із підтвердженою коронавірусною інфекцією. Це вже 55-та смерть в області від Covid-19.

    Про це повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

    За інформацією обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, помер старший фельдшер підстанції екстреної медичної допомоги Сокаль. Протягом тижня пацієнт боровся з коронавірусною інфекцією, перебуваючи в лікарні у важкому стані, проте врятувати його не вдалось.

    У мерії зазначили, що загалом коронавірусну інфекцію на Львівщині виявлено у 1669 осіб, 409 пацієнтів одужало.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      23672
    • Хворіють
      13426
    • Одужали
      9538
    • Померли
      708

    До слова, у Чернівцях «від страшного вірусу» помер протоієрей Московської церкви Василій Мандрюк.

    Нагадаємо, за минулу добу в Україні на коронавірусну хворобу захворіли 468 осіб, з низ 12 дітей та 67 медичних працівників. Усього виявлено 23 672 випадки коронавірусної хвороби.

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