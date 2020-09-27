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    Тренер Ярмоленка з дому керуватиме «Вест Гемом» у матчі Англійської Прем’єр-ліги

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    Мойєс та його помічник по&nbsp;&laquo;Вест Ґему&raquo; - Тренер Ярмоленка з дому керуватиме «Вест Гемом» у матчі Англійської Прем’єр-ліги
    Мойєс та його помічник по «Вест Ґему»
    Світлина - ВВС

    Позитивний тест на Covid-19 не стане перешкодою для наставника із Шотландії

    Наставник Девід Мойєс буде приймати рішення під час матчу «Вест Гема» проти «Вулверхемптона» в Англійській Прем’єр-лізі, незважаючи на позитивний тест на коронавірус.

    Асистент «Вест Гема» Алан Ірвін розповів, що Мойєс як і раніше буде керувати діями команди на недільному матчі з «Вулверхемптоном», але з дому, оскільки він все ще знаходиться на самоізоляції.

    «Все, що ми робимо, в першу чергу буде проходити через нього, і він буде приймати рішення з усіх питань», - сказав Ірвін. – Я ж всього лише посильний».

    Ірвін додав, що у Мойєса і двох футболістів немає симптомів, вони відчувають себе добре.

    Нагадаємо, що Мойєс і гравці Ісса Діоп та Джош Каллен не змогли взяти участь у матчі Кубка ліги Англії над «Халлом» після позитивних тестів на Covid-19. За кілька годин до зустрічі вищеперераховані футболісти і Мойєс покинули підготовку до матчу.  

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    Джерело: BBC

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Ярмоленко ФК «Вест Гем Юнайтед» Ісса Діоп коронавірус Девід Мойєс Джош Каллен
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