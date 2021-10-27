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    Соцмережі вибухнули дотепними фотожабами про вакцинований Моршин

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    Дотепні фотожаби, здебільшого, демонструють схвалення українцями масової вакцинації у Моршині - Соцмережі вибухнули дотепними фотожабами про вакцинований Моршин
    Дотепні фотожаби, здебільшого, демонструють схвалення українцями масової вакцинації у Моршині
    фото з соціальних мереж

    Також вчергове дісталося антивакциаторам

    Користувачі соціальних мереж у звичній для себе манері відреагували на новину про те, що на території міста Моршин, що на Львівщині, немає жодного госпіталізованого з коронавірусною хворобою, створивши кумедні фотожаби на цю тему.

    Дісталося також і антивакцинаторам, яким прямо чи опосередковано присвячено декілька дошкульних робіт.

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    Соцмережі вибухнули дотепними фотожабами про вакцинований Моршин
    Соцмережі вибухнули дотепними фотожабами про вакцинований Моршин
    Соцмережі вибухнули дотепними фотожабами про вакцинований Моршин
    Соцмережі вибухнули дотепними фотожабами про вакцинований Моршин
    Соцмережі вибухнули дотепними фотожабами про вакцинований Моршин
    фото з соціальних мереж

    Як відомо, у Моршині, де вакциновано близько 75% мешканців, жодна людина не перебуває у лікарні з коронавірусною інфекцією.

    У середині квітня у в місті, населення якого становить менш ніж 5 тис. осіб, стартувала масова вакцинація мешканців від Covid. У його межах хотіли шепити щонайменше 70% місцевих мешканців від коронавірусу, щоб сформувати в людей колективний імунітет до цієї недуги.

    Станом на 26 жовтня в Моршині вакциновано першою дозою 75%, а двома – 74% дорослого населення міста.

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    Теги: українці соціальні мережі гумор вакцинація коронавірус
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    Соцмережі вибухнули дотепними фотожабами про вакцинований Моршин