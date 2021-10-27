Соцмережі вибухнули дотепними фотожабами про вакцинований Моршин

Також вчергове дісталося антивакциаторам

Користувачі соціальних мереж у звичній для себе манері відреагували на новину про те, що на території міста Моршин, що на Львівщині, немає жодного госпіталізованого з коронавірусною хворобою, створивши кумедні фотожаби на цю тему.

Дісталося також і антивакцинаторам, яким прямо чи опосередковано присвячено декілька дошкульних робіт.

Як відомо, у Моршині, де вакциновано близько 75% мешканців, жодна людина не перебуває у лікарні з коронавірусною інфекцією.

У середині квітня у в місті, населення якого становить менш ніж 5 тис. осіб, стартувала масова вакцинація мешканців від Covid. У його межах хотіли шепити щонайменше 70% місцевих мешканців від коронавірусу, щоб сформувати в людей колективний імунітет до цієї недуги.

Станом на 26 жовтня в Моршині вакциновано першою дозою 75%, а двома – 74% дорослого населення міста.

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