Львівські медики показали відео з ковідних лікарень та виступили за локдаун

Місця для госпіталізації пацієнтів з Covid-19 у Львові можуть закінчитися вже за тиждень

У Львові виписують значно менше пацієнтів, аніж госпіталізують

Керівники медичних закладів міста просять ввести локдаун та заявляють, що місця для госпіталізації пацієнтів з Covid-19 можуть закінчитися вже за тиждень. Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

Головні лікарі львівських лікарень звернулися до міської та обласної комісій з проханням посилити карантинні обмеження у Львові та області через ріст пацієнтів з важким перебігом хвороби, які потребують госпіталізації у медичні заклади.

Пресслужба клінічної лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова також оприлюднила репортаж з ковідних відділень лікарень міста Лева.

«На сьогодні (27 жовтня, – ред) в клінічній лікарні швидкої допомоги є 427 пацієнтів з коронавірусом. З них 44 перебувають у реанімації. Це вкрай важкі пацієнти, 40 з яких – на допоміжній вентиляції. На жаль, темпи захворювання стрімко зростають. Якщо порівняти з аналогічним періодом минулого місяця, то це на 170 пацієнтів більше. Такі пацієнти зазвичай вимагають лікування у відділеннях реанімації», – завив медичний директор з анестезіологічної роботи клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Іван Міськів.

За його словами, враховуючи такі стрімкі темпи госпіталізацій, вже за тиждень медикам не буде куди класти пацієнтів. Наразі у Львові виписують значно менше пацієнтів, аніж госпіталізують.

«Прогнозуємо, що в термін до 10 днів лікарні будуть переповнені. Зараз темпи поширення більші, колективного імунітету ще немає. Цей тиждень чи 10 днів дадуть час більшій кількості людей вакцинуватись», – додав Міськів.

До слова, на Львівщині від коронавірусу подружжя померло в один день.

Як раніше повідомлялося, у Львові від коронавірусу померла мати трьох дітей. Уся родина противники вакцинації.

Нагадаємо, як розповів директор Департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис в інтерв’ю «Главкому», однією із найбільших проблем у лікарнях під час цієї хвилі коронавірусу є велика кількість кисневозалежних пацієнтів із тяжкою формою перебігу хвороби, з блискавичним розвитком пневмонії.

Раніше заступниця львівського міського голови Галина Слічна розповіла, як протягом дев’яти місяців боролася із коронавірусною хворобою та її важкими наслідками – ураженням легень.

У Львові трьом пацієнтам ампутували ноги через Covid-19.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині судили директорку школи, яка не забезпечила 80% вакцинації освітян.