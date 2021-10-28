  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    Львівські медики показали відео з ковідних лікарень та виступили за локдаун

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Місця для госпіталізації пацієнтів з Covid-19 у Львові можуть закінчитися вже за тиждень - Львівські медики показали відео з ковідних лікарень та виступили за локдаун
    Місця для госпіталізації пацієнтів з Covid-19 у Львові можуть закінчитися вже за тиждень
    скріншот з відео

    У Львові виписують значно менше пацієнтів, аніж госпіталізують

    Керівники медичних закладів міста просять ввести локдаун та заявляють, що місця для госпіталізації пацієнтів з Covid-19 можуть закінчитися вже за тиждень. Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

    Головні лікарі львівських лікарень звернулися до міської та обласної комісій з проханням посилити карантинні обмеження у Львові та області через ріст пацієнтів з важким перебігом хвороби, які потребують госпіталізації у медичні заклади.

    Пресслужба клінічної лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова також оприлюднила репортаж з ковідних відділень лікарень міста Лева.

    «На сьогодні (27 жовтня, – ред) в клінічній лікарні швидкої допомоги є 427 пацієнтів з коронавірусом. З них 44 перебувають у реанімації. Це вкрай важкі пацієнти, 40 з яких – на допоміжній вентиляції. На жаль, темпи захворювання стрімко зростають. Якщо порівняти з аналогічним періодом минулого місяця, то це на 170 пацієнтів більше. Такі пацієнти зазвичай вимагають лікування у відділеннях реанімації», – завив медичний директор з анестезіологічної роботи клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Іван Міськів.

    За його словами, враховуючи такі стрімкі темпи госпіталізацій, вже за тиждень медикам не буде куди класти пацієнтів. Наразі у Львові виписують значно менше пацієнтів, аніж госпіталізують.

    «Прогнозуємо, що в термін до 10 днів лікарні будуть переповнені. Зараз темпи поширення більші, колективного імунітету ще немає. Цей тиждень чи 10 днів дадуть час більшій кількості людей вакцинуватись», – додав Міськів.

    До слова, на Львівщині від коронавірусу подружжя померло в один день.

    Як раніше повідомлялося, у Львові від коронавірусу померла мати трьох дітей. Уся родина противники вакцинації.

    Нагадаємо, як розповів директор Департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис в інтерв’ю «Главкому», однією із найбільших проблем у лікарнях під час цієї хвилі коронавірусу є велика кількість кисневозалежних пацієнтів із тяжкою формою перебігу хвороби, з блискавичним розвитком пневмонії.

    Раніше заступниця львівського міського голови Галина Слічна розповіла, як протягом дев’яти місяців боролася із коронавірусною хворобою та її важкими наслідками – ураженням легень.

    У Львові трьом пацієнтам ампутували ноги через Covid-19.

    Раніше повідомлялося, що на Львівщині судили директорку школи, яка не забезпечила 80% вакцинації освітян.

    Читайте також інтерв'ю: Коронавірусний колапс на Львівщині. Серед шпиталізованих – 97,5% пацієнтів невакциновані
    Теги: здоров'я медицина Львів лікарня карантин коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Львівські медики показали відео з ковідних лікарень та виступили за локдаун