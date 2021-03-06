Київ стає «помаранчевим»: МОЗ зафіксував загострення епідемічної ситуації
Окрім Києва «помаранчевими» стали Вінницька, Донецька, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська та Хмельницька області
Столиця країни слідом за Київською областю покинула «жовту» зону
Сьогодні, 6 березня, відповідно до оновленого зонування країни щодо епідемічної небезпеки, Київ віднесено до «помаранчевої» зони. Перед цим столиця країни перебувала у «жовтій» зоні.
Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоровʼя.
Згідно з оновленим розподілом, до списку «червоних» потрапили 4 області: Івано-Франківська, Чернівецька, Житомирська та Закарпатська.
«Помаранчеві» окрім Києва: Вінницька, Донецька, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська та Хмельницька області.
Решта областей потрапили до «жовтої» зони.
Київ потрапив до «помаранчевої» зони за показником госпіталізацій із підтвердженим Covid-19 або підозрою, який наразі складає 60,2 на 100 тисяч населення, а має становити менше 60.
Наприкінці лютого до «помаранчевої» зони потрапила також і Київська область.
На початку березня голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан припустив, що столиця обовʼязково погіршить свої показники і опиниться у «помаранчевій» зоні, однак не зміг уточнити, коли саме це станеться.