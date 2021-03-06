Київ стає «помаранчевим»: МОЗ зафіксував загострення епідемічної ситуації

Столиця країни слідом за Київською областю покинула «жовту» зону

Сьогодні, 6 березня, відповідно до оновленого зонування країни щодо епідемічної небезпеки, Київ віднесено до «помаранчевої» зони. Перед цим столиця країни перебувала у «жовтій» зоні.

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоровʼя.

Згідно з оновленим розподілом, до списку «червоних» потрапили 4 області: Івано-Франківська, Чернівецька, Житомирська та Закарпатська.

«Помаранчеві» окрім Києва: Вінницька, Донецька, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська та Хмельницька області.

Решта областей потрапили до «жовтої» зони.

Київ потрапив до «помаранчевої» зони за показником госпіталізацій із підтвердженим Covid-19 або підозрою, який наразі складає 60,2 на 100 тисяч населення, а має становити менше 60.

Наприкінці лютого до «помаранчевої» зони потрапила також і Київська область.

На початку березня голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан припустив, що столиця обовʼязково погіршить свої показники і опиниться у «помаранчевій» зоні, однак не зміг уточнити, коли саме це станеться.