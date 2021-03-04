Німеччина продовжила локдаун до кінця березня

Частина магазинів, готелі, ресторани та інші заклади в Німеччині залишаться закритими до 28 березня

Федеральна та місцеві влади домовилася з 8 березня зняти деякі обмеження, попри продовження локдауну

Локдаун у Німеччині продовжили до 28 березня, проте зі зняттям деяких обмежень.

Про це пише DW.

Зазначається, що рішення про продовження локдауну прийняли в середу, 3 березня, канцлерка ФРН Ангела Меркель і керівники 16 федеральних земель на нараді в режимі відеоконференції.

Разом із тим федеральна та місцеві влади домовилася з 8 березня зняти деякі обмеження.

Зокрема, відкриються книжкові та квіткові магазини, крамниці садових товарів, косметичні салони, автошколи і пілотні училища.

Будуть також пом'якшені обмеження на особисті контакти: дозволяються зустрічі до п'яти осіб із двох домогосподарств, не рахуючи дітей до 14 років. Крім того, з наступного тижня кожен громадянин отримає можливість один раз на тиждень безкоштовно здати експрес-тест на коронавірус, всі витрати візьмуть на себе федеральна влада.

Проте частина магазинів, готелі, ресторани та інші заклади поки залишаться закритими.

Подальші заходи щодо скасування обмежень будуть пов'язані з реалізацією концепції регулярного тестування населення, а також зі зниженням рівня поширення коронавірусної інфекції до 50 нових випадків на 100 тисяч осіб населення за тиждень.

При стабільному показнику поширення нижче 100 можуть дозволити відкриті інші магазини, музеї, зоопарки, ботанічні сади і меморіальні комплекси.

До слова, напередодні Греція продовжила локдаун та посилила обмеження.

Натомість у Туреччині приступили до поступового зняття карантинних обмежень, незважаючи на стурбованість лікарів з приводу зростання захворюваності на Covid-19.