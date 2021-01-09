Лікар назвала шкідливі в період пандемії коронавірусу продукти

Необхідно зменшити кількість борошняних виробів, хліба і хлібобулочних виробів, газованих і соковмісних напоїв

Лікар-терапевт, дієтолог і кандидат медичних наук Катерина Бурляєва назвала продукти, які не рекомендується вживати зараженим коронавірусом.

На думку експерта, жоден з харчових продуктів сам не може спровокувати захворювання Covid-19. «Це не одномоментний вплив, а комплекс неправильних звичок, що призводять до захворювань, які в кінцевому підсумку і вплинуть на перебіг і захворювання Covid-19», – підкреслила Бурляєва.

Більш того, лікар зазначила, що для людей, які знаходяться на карантині або на самоізоляції розробили відповідний раціон. Згідно з ним, в період пандемії слід обмежити споживання солі та цукру, а також насичених і трансізомерних жирних кислот. Крім того, необхідно зменшити кількість борошняних виробів, хліба і хлібобулочних виробів, газованих і соковмісних напоїв. У список шкідливих продуктів також увійшли ковбаси, сосиски, делікатеси, м’ясо з високим вмістом жиру, сир з масовою часткою жиру понад 30%, чипси, майонез і фаст-фуд.

Нагадаємо, вчені з’ясували, що ферментовані продукти дозволяють захистити здоров’я серця і судин і продовжити життя. Популярна корейська закуска, зокрема, знижує високий кров’яний тиск і високий рівень холестерину.

Як повідомлялося, Україна з 1 січня 2021 року, згідно з зобов’язанням по економічній частині асоціації з Євросоюзом, скасувала мито на ввезення вин. Це передбачено зобов’язаннями України щодо обнуління імпортних мит на низку товарів протягом семирічного періоду після укладення економічної частини Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

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