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    В Україні будуть тестувати ще два препарати від Covid-19

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    Випробують німецькі та китайські ліки - В Україні будуть тестувати ще два препарати від Covid-19
    Випробують німецькі та китайські ліки
    Фото з відкритих джерел

    МОЗ дозволив випробування ліків від коронавірусу

    Міністерство охорони здоров’я України дозволило проведення клінічних випробувань двох препаратів від Covid-19. Запит на випробування подали Китай й Німеччина. Про це пише пресслужба МОЗ.

    Згідно з наказом міністерства, в Україні випробують:

    • китайський препарат «Проксалутамід». Випробування проходитимуть в рамках третьої фази дослідження ефективності та безпечності ліків у госпіталізованих пацієнтів із Covid-19. Спонсором випробувань виступили США.
    • німецький препарат «COR-101». Це буде дослідження в рамках другої фази випробувань в паралельних групах, що вперше проводиться із застосуванням препарату в людини. В цьому випадку вивчатимуть безпечність, переносимість, фармокінетику, фармодинаміку й ефективність препарату.

    Нагадаємо, в Україні розпочинають клінічні випробування таблеток Pfizer і Merck від Covid-19.

    Як відомо, охочим українцям пропонують долучитися до клінічних досліджень медичних засобів проти коронавірусу, які зараз проходять в усьому світі.

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    Теги: США Німеччина Китай коронавірус
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    В Україні будуть тестувати ще два препарати від Covid-19