В Україні будуть тестувати ще два препарати від Covid-19

МОЗ дозволив випробування ліків від коронавірусу

Міністерство охорони здоров’я України дозволило проведення клінічних випробувань двох препаратів від Covid-19. Запит на випробування подали Китай й Німеччина. Про це пише пресслужба МОЗ.

Згідно з наказом міністерства, в Україні випробують:

китайський препарат «Проксалутамід». Випробування проходитимуть в рамках третьої фази дослідження ефективності та безпечності ліків у госпіталізованих пацієнтів із Covid-19. Спонсором випробувань виступили США.

німецький препарат «COR-101». Це буде дослідження в рамках другої фази випробувань в паралельних групах, що вперше проводиться із застосуванням препарату в людини. В цьому випадку вивчатимуть безпечність, переносимість, фармокінетику, фармодинаміку й ефективність препарату.

Нагадаємо, в Україні розпочинають клінічні випробування таблеток Pfizer і Merck від Covid-19.

Як відомо, охочим українцям пропонують долучитися до клінічних досліджень медичних засобів проти коронавірусу, які зараз проходять в усьому світі.

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