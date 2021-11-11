Міністр охорони здоров’я розповів про чергову небезпеку, пов’язану із пандемією (відео)

Очільник МОЗ наголосив на небезпеці, що виникає через безконтрольне використання протибактеріальних препаратів

Через розповсюдження коронавірусу люди почали частіше використовувати антибіотики

Під час пандемії коронавірусу люди стали частіше купувати та використовувати антибіотики. Втрата контролю за їх призначенням та використанням може призвести до настання у світі «постантибіотичної ери». Про це під час щоденного брифінгу заявив очільник Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України Віктор Ляшко.

Глава МОЗ зазначив, що стійкість до протимікробних препаратів є однією з найсерйозніших загроз для охорони здоров'я, адже у світі щорічно помирає близько 700 тис. людей через інфікування бактеріями, стійкими до антибіотиків.

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«При втраті контролю за призначенням та лікуванням антибіотиками цифра може досягти 10 млн смертей щороку вже через 30 років», – наголосив Ляшко.

Міністр пояснив, що коли антибіотики перестануть працювати, будь-яка хвороба, яка сьогодні при правильному лікуванні проходить майже непомітно, може стати смертельною для людини.

«Хочу наголосити, що антибіотики не активні по відношенню до вірусу. Тому Covid-19 не є прямим показанням для призначення антибіотиків. Це виправдано лише за наявності ознак приєднання бактеріальної інфекції. А встановлення цих ознак – це прерогатива лікаря", – підсумував глава МОЗ.

Нагадаємо, згідно з даними нещодавнього дослідження вчених, навіть один курс антибіотиків пеніциліно-гінолонової системи підвищує ризик депресій і тривог на 25%.

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