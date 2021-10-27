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    Пандемія на Херсонщині. Керівниця «ковідної» лікарні закликає владу до жорсткішого карантину

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    Локдаун виявився ефективним способом протистояти пандемії - Пандемія на Херсонщині. Керівниця «ковідної» лікарні закликає владу до жорсткішого карантину
    Локдаун виявився ефективним способом протистояти пандемії
    фото: zahid.net

    «Я розумію, що економіка – це важливо, але щось потрібно робити з інфекцією»

    Мешканці Херсонщини почали масово вакцинуватися тільки після того, як регіон опинився у «червоній» карантинній зоні. Вакцинація почала набирати обертів тільки тому, що без неї людей не випускають на роботу. Саме це, а не бажання людей захистити власне здоров’я, стало переконливим аргументом вакцинуватися. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» озвучила медична директорка Каховської Центральної міської лікарні Тетяна Пиховка.

    На думку лікарки, для того, щоб зупинити епідемію, владі варто ввести жорсткіший карантин. Вона також нагадала, що під час першої хвилі пандемії, коли було введено жорсткий локдаун, захворюваність була значно нижчою, однак тоді влада вдалася до жорстких карантинних обмежень.

    «Зараз кількість нових хворих зростає щодня. Також спостерігаємо рекордну смертність. Я розумію, що економіка – це важливо, але щось потрібно робити з інфекцією», – пояснила Тетяна Пиховка.

    Також лікарка нагадала, що попри те, що в «червоній зоні» вакцинованим дозволяється, наприклад, користуватися громадським транспортом, вони також можуть бути носіями вірусу.

    «Потенційно кожна людина може бути хворою», – підсумувала лікарка, додавши, що карантинні заходи слід продумати таким чином, щоб вони були «коректними до всього населення».

    Нагадаємо, раніше керівниця лікарні пояснила, з якими наслідками стикаються ті, кого врятували від коронавірусу.

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    Теги: економіка лікар хвороби карантин вакцинація коронавірус
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    Пандемія на Херсонщині. Керівниця «ковідної» лікарні закликає владу до жорсткішого карантину