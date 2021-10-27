Пандемія на Херсонщині. Керівниця лікарні пояснила, з якими наслідками стикаються ті, кого врятували

«Повністю відновити легені після Covid-19 не вдасться»

Після перенесення коронавірусної хвороби у важкій формі людині, якій пощастило вижити та одужати, не вдасться повністю відновити функцію легень. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла директорка Каховської Центральної міської лікарні Тетяна Пиховка.

«Потім настає період тривалої реабілітації, яка відбувається уже за межами нашого закладу. Повністю відновити легені не вдасться, тому що розвиваються, наприклад, фібрози тканини», – вважає медик. (Фіброз – ущільнення сполучної тканини з появою рубцевих змін у різних органах, що виникає, як правило, в результаті хронічного запалення – «Главком»).

Лікарка додає, що велика кількість людей, які опиняються на лікарняному ліжку через коронавірус, має, окрім коронавірусної хвороби, ще й супутні патології: цукровий діабет, різні запалення. Це робить період реабілітації після одужання ще тривалішим.

За словами Тетяни Пиховки, близько 90% тих людей, хто перебуває у стаціонарі Каховської Центральної міської лікарні, невакциновані. Поки люди перебувають у медичному закладі, вони готові робити все, аби вийти з лікарні здоровими. Однак чи змусить їх все пережите вакцинуватися у подальшому – невідомо. Тому трапляються випадки, коли люди потрапляють до лікарні з коронавірусом вдруге.

«Не скажу, що часто потрапляють, але такі випадки бувають. Були навесні й от тепер потрапили. Вони невакциновані». 90% тих, які перебувають у стаціонарі, невакциновані», – пояснює Тетяна Пиховка.

Нагадаємо, за словами лікарки, у Каховській Центральній міській лікарні один інфекціоніст на 85 хворих.