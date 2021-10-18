Вчені виявили зв’язок між пульсом та смертністю від Covid-19

Збільшення швидкості пульсової хвилі на 1 метр на секунду може підвищити ймовірність смерті пацієнта на 14 відсотків

Висока швидкість поширення артеріями пульсової хвилі у пацієнтів з Covid-19 може свідчити про вищий ризик летального результату. Відповідний висновок про зв'язок пульсу та смертності зробили вчені з Великобританії та Італії, передає видання «Известия».

Згідно з даними британських та італійських дослідників, імовірність смерті можна вважати підвищеною, якщо швидкість даної хвилі перевищує 13 метрів на секунду. Відзначається, що показник в нормі для молодих і людей середнього віку становить 5,5-8 метрів на секунду.

Крім цього, вчені виявили, що в інфікованих коронавірусом швидкість пульсової хвилі в середньому на 1,89 метра на секунду вище, ніж у інших. Вони також відзначають, що у загиблих від захворювання швидкість хвилі була вище на 1,89 метра на секунду, ніж у тих, хто вижив. При цьому збільшення швидкості пульсової хвилі на 1 метр на секунду може підвищити ймовірність смерті пацієнта на 14 відсотків, пояснили дослідники.

Раніше лікар клінічної лабораторної діагностики медичної лабораторії Labquest Анна Сафонова розповіла, що останнім часом її практики вона спостерігала у пацієнтів не тільки SARS-CoV-2, а й інші віруси, здатні викликати пневмонію. За її словами, до цих інфекцій слід ставитися серйозно, оскільки вони провокують важкий перебіг хвороби.

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