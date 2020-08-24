Пластичний хірург назвав «професійну хворобу» блогерів



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Друге підборіддя з'являється через зниження тонусу платизма - м'язу, що йде від підборіддя до ключиці

Друге підборіддя - це хвороба людей, які постійно сидять у соцмережах

У людей, що постійно сидять в соцмережах, з'являється друге підборіддя. Про це розповів пластичний хірург Амжад Аль-Юсеф.

За його словами, це відбувається через зниження тонусу платизма - м'язу, що йде від підборіддя до ключиці.

«Корінь проблеми криється в тому, що найбільш комфортне положення для використання смартфона - це тримати його на рівні грудей або на рівні живота і опустити голову до нього. Саме через опущену голову серединна платизма стає глибинною і відбуваються зміни зовнішності у людей у віці від 25 років і старше», - поінформував хірург.

Лікар зазначив, що дефект можна виправити. Для цього треба прибрати жирову тканину на шиї, також допомагає спеціальна гімнастика для підвищення тонусу м'язів.

Фахівці радять не зловживати смартфонами, оскільки часті переглядання соцмереж і друкування повідомлень можуть погано впливати на розвиток кісток і суглобів пальців і кисті руки, а дрібне зображення на екрані смартфона призводить до погіршення зору. Також експерти нагадують, що телефон краще не носити при собі, розмови слід обмежити двома хвилинами, а перерва між дзвінками повинен бути не менше 15 хвилин.