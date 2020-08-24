Навальний може втратити дієздатність на кілька місяців



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Олексій Навальний наразі перебуває на лікуванні у Берліні

Німецькі лікарі наразі не коментують стан здоров’я Навального

Російський опозиціонер Олексій Навальний може на кілька місяців втратити дієздатність, у зв'язку з чим не зможе брати участь у активній політичній діяльності.

Такий прогноз у коментарі «Риа Новости»зробив Яка Бізіл, голова Фонду Cinema for Peace, який організував транспортування Навального з Омська до Берліна.

«Я очікую, як і з Петром Верзиловим, що він буде недієздатний місяць або два. Я порівняв з тим, як було з Петром Верзиловим», - заявив Бізіл.

Він зазначив, що має на увазі власні оцінки на основі досвіду з госпіталізацією в Берліні видавця «Медіазони» Петра Верзилова, який так само, як і Навальний, був доправлений з Росії до Німеччини на лікування.

За словами Бізіла, це було лише порівняння, а не інформація лікарів. Також глава Cinema for Peace підтвердив, що перевезення Навального оплатив російський підприємець Борис Зімін.

Зі свого боку, прессекретарка опозиціонера Кіра Ярмиш заявила, що перевірені відомості про стан здоров'я Навального можуть надійти лише від лікарів клініки або від неї.

До слова, за інформацією ЗМІ, російські силовики стежили за Навальним перед його ймовірним отруєнням.

Зазначимо, вранці 22 серпня літак із російським опозиціонером Навальним приземлився у Берліні.

Перед цим німецькі лікарі прибули в лікарню до Навального.

Раніше стало відомо, що дружина Навального попросила Путіна дозволити перевезти її чоловіка на лікування до Німеччини.

Російські лікарі назвали основний робочий діагноз Навального – порушення обміну речовин.

Як повідомлялося раніше, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву.

Соратники політика підозрюють, що його отруїли, підсипавши отруту в чай. Наразі Навальний у комі, але лікарі не впевнені, що його отруїли.

До слова, що Навальний перебуває в реанімації у важкому стані, його підключили до апарату ШВЛ.

Берлінська клініка Charite заявила про готовність взяти його на лікування.