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    На Буковині зафіксували новий антирекорд захворювань на коронавірус

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    Сьогодні&nbsp;на Буковині виявили ще 241 випадок коронавірусу - На Буковині зафіксували новий антирекорд захворювань на коронавірус
    Сьогодні на Буковині виявили ще 241 випадок коронавірусу

    Майже кожен другий аналіз на коронавірус у Чернівецькій області 23 серпня був позитивний

    У Чернівецькій області в неділю, 23 серпня, фахівці обласного лабораторного центру МОЗ виявили ще 241 випадок коронавірусу. Це черговий антирекорд Буковини за добовою кількість інфікованих.

    Про це повідомив у Facebook голова ОДА Сергій Осачук.

    Зазначається, що таку частку позитивних результатів отримали з 564 зразків, досліджених протягом дня. Тобто, майже кожен другий аналіз на коронавірус у Чернівецькій області 23 серпня був позитивний.

    Загальна кількість інфікованих коронавірусом буковинців сягнула 9167 осіб.

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    «259 буковинців уже померли від Covid-19. Знаю, що дехто вважає – це небагато. Адже в області нас близько 900 тисяч. Але хочу нагадати, що у бойовій роті – від 120 до 150 вояків. Отже майже дві роти ми втратили на цій війні із хворобою. Тому закликаю не робити поверхових висновків і пам’ятати про цінність людського життя», – написав Осачук.

    Зазначимо, що на Буковині вже четверту добу поспіль фіксують понад 200 нових хворих на Covid-19.

    Раніше Осадчук повідомив, що деякі госпітальні бази в області «завантажені вже на 70%, 80% і навіть 100%», а кількість місць у реанімаціях «на жаль, обмежена».

    Як відомо, у Чернівцях скасували усі заходи до Дня Незалежності.

    До слова, у Чернівцях лікарка швидкої допомоги Аліса Грищенкова вдруге за кілька місяців захворіла на коронавірус.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      104958
    • Одужали
      52235
    • Хворіють
      50452
    • Померли
      2271

    Нагадаємо, у  «червоній» зоні – Чернівцях, Заставнівському та Кіцманському районах – з 24 серпня припинять роботу непродовольчі ринки. Це ж стосується і Калинівського ринку.

    Раніше повідомлялося, що на Калинівському ринку чекають рішення про закриття. Підприємці влаштували протест проти «червоної» зони під стінами Чернівецької ОДА.

    Нагадаємо, на Буковині у дитячих садках спалах коронавірусу.

    здоров'я медицина Чернівецька область коронавірус
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