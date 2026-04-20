Помилка коштуватиме життя. Лікарі пояснили, як не переплутати черемшу з небезпечною чемерицею

Ростислав Вонс
За словами фахівців, чемерицю дуже легко сплутати з їстівною черемшею
колаж: Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України

Чемериця містить токсичні речовини, які можуть спричинити тяжкі отруєння та смерть

Щороку навесні, з появою першої зелені, любителі «вітамінів з лісу» вирушають на пошуки черемші. Проте поруч із нею часто ховається смертельна небезпека – чемериця. Ці рослини настільки схожі, коли молоді, що навіть досвідчені травники можуть припуститися помилки. Але якщо черемша – це джерело вітамінів, то чемериця – це «квиток» до реанімації. Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб пояснив, як не переплутати корисну на вітаміни черемшу з небезпечною для організму чемерицею, які перші симптоми отруєння та як надати першу допомогу, повідомляє «Главком».

За словами лікарки із загальної гігієни відділу епідеміологічного нагляду та профілактики неінфекційних хвороб Інни Кудлаєнко, рослини схожі за форми та кольором листя на ранніх стадіях вегетації. Обидві мають широке, еліптичне листя насиченого зеленого кольору, яке з’являється майже одночасно.

Чемериця (ліворуч) та черемша (праворуч)
фото: Національна мережа інформації з біорізноманіття

Відмінність черемші від чемериці

1. Спосіб росту листя

У черемші кожен листок має свій окремий довгий черешок (ніжку), який росте безпосередньо з ґрунту. Кожен листок – це окрема одиниця. У чемериці листя не має окремих ніжок. Воно росте на спільному високому стеблі, причому основа кожного наступного листка ніби обхоплює стебло та попередній листок, утворюючи щільну трубку. Це нагадує те, як росте кукурудза.

2. Фактура та поверхня

Листок черемші на дотик гладенький, тонкий і досить еластичний. Його поверхня рівна, а прожилки хоч і помітні, але не створюють рельєфу. Листя чемериці набагато жорсткіше та товстіше. Його головна особливість – «гофрованість». Воно має глибокі поздовжні складки, що йдуть вздовж усього листка. Якщо провести пальцем впоперек листка, ви чітко відчуєте «хвилі».

Черемша
фото з відкритих джерел

3. Колір та форма

Черемша зазвичай має більш матовий, темно-зелений відтінок. Її листок чітко еліптичний (схожий на ланцет або лист конвалії) і загострюється до верхівки. Чемериця часто має більш світлий або жовтуватий відтінок зеленого, особливо у центрі куща. Її листя значно ширше та масивніше за розміром, ніж у черемші.

4. Запах.

Аромат як головний індикатор. Це найнадійніший спосіб перевірки. Якщо розтерти шматочок листка черемші між пальцями, ви миттєво відчуєте сильний, характерний запах часнику. Чемериця не має часникового запаху. Вона може пахнути вогкою землею або звичайною травою, але жодного натяку на прянощі.

Черемша
фото з відкритих джерел

5. Корінь.

Черемша росте з невеликої, вузької білої цибулини. Чемериця ж має масивне, коротке і товсте кореневище, від якого відходить багато довгих і тонких корінців (схоже на «бороду»).

Токсичність чемериці

Черемша та чемериця не тільки схожі, вони ще й «сусіди». Обоє люблять вологі ліси та низини. Часто ростуть впереміш: можна зрізати пучок справжньої черемші, а разом із ним випадково захопити один молодий листок чемериці, який ще не встиг повністю розкритися і майже не відрізняється від черемші. Цього одного листка достатньо для тяжкого отруєння.

Чемериця містить багато алкалоїдів, найнебезпечнішим з яких є вератрин. Це надзвичайно сильна отрута, яка впливає на серцево-судинну та нервову системи.

Черемша
Чемериця
фото з відкритих джерел

Токсини чемериці здатні проникати в організм навіть через шкіру (якщо довго тримати рослину в руках чи розтерти її) або через слизові оболонки. У разі вживання всередину отрута діє миттєво.

Симптоми отруєння чемерицею

  • Шлунково-кишкові: сильна нудота, невпинна блювота, болі в животі та діарея.
  • Неврологічні: сильне запаморочення, судоми, порушення зору («туман» перед очима).
  • Серцево-судинні: різке зниження артеріального тиску та брадикардія (уповільнення серцебиття до 30-40 ударів на хвилину).

Смерть зазвичай настає від зупинки серця або паралічу дихального центру. Вератрин «вимикає» електричні імпульси в серцевому м'язі. Найстрашніше те, що специфічного антидота (протиотрути) до чемериці не існує. Лікарі можуть лише підтримувати життєдіяльність організму, намагаючись вивести токсини.

Смерть через чемерицю зазвичай настає від зупинки серця або паралічу дихального центру
фото з відкритих джерел

Як зазначають лікарі, навіть один-два листки чемериці, потрапивши в салат, можуть бути смертельною дозою для дорослої людини, не кажучи вже про дитину.

Як надати першу допомогу

Якщо після вживання весняної зелені людина відчуває слабкість, нудоту або сповільнення пульсу, треба:

  1. негайно викликати швидку допомогу, попередити диспетчера про ймовірне отруєння чемерицею;
  2. промити шлунок: випити велику кількість води та викликати блювоту (якщо це можливо);
  3. прийняти сорбенти;
  4. не намагайтеся лікуватися молоком або алкоголем: це лише прискорить всмоктування отрути.

До слова, експерти Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб підтвердили випадок тяжкого отруєння дикорослою рослиною, що призвів до смерті відомого спортивного лікаря. Чоловік та його супутниця вжили в їжу отруйну чемерицю, помилково прийнявши її за їстівну черемшу. Йдеться про загибель відомого львівського спортивного лікаря Зиновія Полянського.

