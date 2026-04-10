Уряд готує нові правила госпіталізації: пацієнтів не кластимуть у лікарню до «критичного стану»

Голубовська стверджує, що головна претензія до нового статуту – його відірваність від непередбачуваного перебігу хвороб

Заслужена лікарка України, інфекціоністка Ольга Голубовська розкритикувала проєкт наказу про рекомендовані критерії госпіталізації пацієнтів для надання стаціонарної медичної допомоги, яку оприлюднило Міністерство охорони здоровʼя. Вона наголосила, що документ є спробою впровадити жорстку фінансову дисципліну в охорону здоров’я. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Голубовську в колонці «Інтерфакс-Україні».

За словами лікарки, головна претензія до загальних положень – це їхня «відірваність від непередбачуваності клінічного перебігу хвороб». Зокрема, вимога одночасного виконання всіх трьох умов для продовження стаціонарного лікування – наявності показань, потреби в унікальних процедурах та активного плану лікування – заганяє лікаря в глухий кут.

«Це створює ситуацію, коли пацієнта, який ще не стабільний, але вже не потребує «унікальних маніпуляцій», доводиться виписувати під тиском адміністрації, що прямо суперечить засадам клінічної обережності», – каже вона.

Як зазначила Голубовська, у документі майже ігнорується епідеміологічна складова. Якщо людина з грипом живе в гуртожитку або в тісній квартирі з літніми родичами, її мають лікувати амбулаторно, доки не з'явиться дихальна недостатність.

«Це не просто медичне питання, це ризик локального спалаху. Крім того, абсолютно не прописаний механізм для самотніх пацієнтів похилого віку, які при високій гарячці вдома просто не зможуть себе обслужити, що робить амбулаторне лікування для них смертельно небезпечним», – пояснила вона.

Голубовська пояснює, що аналогічна ситуація й з пневмоніями. Орієнтація виключно на легку стадію за шкалою Curb-65 не враховує того, як швидко бактеріальна деструкція легень може прогресувати.

«Вдома неможливо якісно моніторити сатурацію або вчасно помітити перехід у мікст-інфекцію. Те саме стосується і гострих кишкових інфекцій. Документ дозволяє госпіталізацію лише при критичному зневодненні, але ж гіповолемічний шок може розвинутися досить стрімко. Як можна лікувати таку людину амбулаторно, якщо пероральна регідратація фізично неможлива?» – каже лікарка.

Інфекціоністка наголошує, що системна проблема документа в тому, що він оперує констатацією фактів, що вже сталися, замість того, щоб спиратися на прогностичні маркери прогресування хвороби.

«Ми маємо документ, який перекладає всю відповідальність на сімейного лікаря: він або порушує стандарт, рятуючи пацієнта від потенційних ускладнень шляхом спрямування до стаціонару, або діє «по закону», ризикуючи отримати пацієнта вже в стані, наближеному до термінального», – підсумувала Голубовська, додавши, що проєкт наказу потребує серйозного доопрацювання.

