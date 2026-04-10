Уряд готує нові правила госпіталізації: пацієнтів не кластимуть у лікарню до «критичного стану»

Ростислав Вонс
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Заслужена лікарка України, інфекціоністка Ольга Голубовська розкритикувала проєкт наказу про рекомендовані критерії госпіталізації пацієнтів для надання стаціонарної медичної допомоги, яку оприлюднило Міністерство охорони здоровʼя. Вона наголосила, що документ є спробою впровадити жорстку фінансову дисципліну в охорону здоров’я. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Голубовську в колонці «Інтерфакс-Україні».

За словами лікарки, головна претензія до загальних положень – це їхня «відірваність від непередбачуваності клінічного перебігу хвороб». Зокрема, вимога одночасного виконання всіх трьох умов для продовження стаціонарного лікування – наявності показань, потреби в унікальних процедурах та активного плану лікування – заганяє лікаря в глухий кут.

«Це створює ситуацію, коли пацієнта, який ще не стабільний, але вже не потребує «унікальних маніпуляцій», доводиться виписувати під тиском адміністрації, що прямо суперечить засадам клінічної обережності», – каже вона.

Як зазначила Голубовська, у документі майже ігнорується епідеміологічна складова. Якщо людина з грипом живе в гуртожитку або в тісній квартирі з літніми родичами, її мають лікувати амбулаторно, доки не з'явиться дихальна недостатність.

«Це не просто медичне питання, це ризик локального спалаху. Крім того, абсолютно не прописаний механізм для самотніх пацієнтів похилого віку, які при високій гарячці вдома просто не зможуть себе обслужити, що робить амбулаторне лікування для них смертельно небезпечним», – пояснила вона.

Голубовська пояснює, що аналогічна ситуація й з пневмоніями. Орієнтація виключно на легку стадію за шкалою Curb-65 не враховує того, як швидко бактеріальна деструкція легень може прогресувати.

«Вдома неможливо якісно моніторити сатурацію або вчасно помітити перехід у мікст-інфекцію. Те саме стосується і гострих кишкових інфекцій. Документ дозволяє госпіталізацію лише при критичному зневодненні, але ж гіповолемічний шок може розвинутися досить стрімко. Як можна лікувати таку людину амбулаторно, якщо пероральна регідратація фізично неможлива?» – каже лікарка.

Інфекціоністка наголошує, що системна проблема документа в тому, що він оперує констатацією фактів, що вже сталися, замість того, щоб спиратися на прогностичні маркери прогресування хвороби.

«Ми маємо документ, який перекладає всю відповідальність на сімейного лікаря: він або порушує стандарт, рятуючи пацієнта від потенційних ускладнень шляхом спрямування до стаціонару, або діє «по закону», ризикуючи отримати пацієнта вже в стані, наближеному до термінального», – підсумувала Голубовська, додавши, що проєкт наказу потребує серйозного доопрацювання.

До слова, з квітня в Україні поступово впроваджуватимуться ефективніші методи виявлення туберкульозу замість проби Манту. Зокрема, йдеться про тест на вивільнення гамма-інтерферону (ТВГІ).

Читайте також:

Читайте також

Активність Сонця з 5 по 6 квітня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 5-6 квітня: якою буде сонячна активність
5 квiтня, 05:00
«Доступні ліки» нині налічують 748 позицій
Оновлено програму «Доступні ліки»: перелік препаратів
1 квiтня, 11:07
Активність Сонця з 29 по 30 березня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 29-30 березня: якою буде сонячна активність
29 березня, 05:00
Активність Сонця з 25 по 26 березня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 25-26 березня: якою буде сонячна активність
25 березня, 04:00
Активність Сонця з 21 по 22 березня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 21-22 березня: якою буде сонячна активність
21 березня, 05:00
Аліна Михайлова поділилася, як їй вдалося скинути вагу
«Звернулася до психіатра». Депутатка Аліна Михайлова розповіла, як набрала 15 кг через антидепресанти
19 березня, 12:37
100-річна тернополянка розповіла про свій побут
100-річна тернополянка розкрила секрети свого довголіття (фото)
17 березня, 16:11
Люди, які приймали препарати для схудненя мали вищий ризик розвитку хвороб
«Оземпік» впливає на підвищення ризику розвитку подагри та остеопорозу – дослідження
13 березня, 11:08
Активність Сонця з 11 по 12 березня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 11-12 березня: якою буде сонячна активність
11 березня, 05:00

Прогноз магнітних бур на 9-10 квітня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 9-10 квітня: якою буде сонячна активність
Інсульт – більше не хвороба літніх. Медики заявили про тривожну тенденцію
Інсульт – більше не хвороба літніх. Медики заявили про тривожну тенденцію
Прогноз магнітних бур на 7-8 квітня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 7-8 квітня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 5-6 квітня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 5-6 квітня: якою буде сонячна активність
Що робити після укусу кліща: лікарка назвала головну помилку
Що робити після укусу кліща: лікарка назвала головну помилку

Місячна місія повертається додому: крізь тишу, несправності та «голоси» космосу
Сьогодні, 09:26
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 10 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Прем'єр-ліга назвала неочікуваних лауреатів за підсумками туру
Вчора, 19:30
Ріццолі – про скасований гол «Динамо»: Доцільним було би підтвердити рішення
Вчора, 16:55
Українські війська вперше в історії повністю зруйнували міст за допомогою безпілотників (відео)
Вчора, 09:24
В Україні місцями невеликий дощ, туман та мокрий сніг: погода на 9 квітня 2026
Вчора, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
