В Європі зафіксовано перший випадок пташиного грипу в людини

У Європі зафіксували перший випадок зараження людини пташиним грипом підтипу H9N2. Інфекцію виявили в Італії у людини, яка прибула з-за меж континенту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euronews.

Міністерство охорони здоров’я Італії підтвердило це 25 березня. За даними відомства, пацієнт, який прибув до регіону Ломбардія, госпіталізований із діагнозом грип A(H9N2).

Це перший випадок захворювання людини на пташиний грип H9N2, виявлений у Європі. «Усі необхідні перевірки були оперативно проведені, а контакти хворого встановлені в рамках рутинних заходів з профілактики та нагляду», – йдеться в заяві міністерства.

У пацієнта були супутні захворювання, і наразі він перебуває в ізоляції в лікарні.

Згідно з даними Європейського центру з профілактики та контролю захворювань (ECDC), з 1998 року по 27 лютого 2026 року у десяти країнах Азії та Африки було зареєстровано 195 випадків захворювання на A(H9N2) у людей. Зараження людей найчастіше відбувається через прямий контакт із зараженими птахами або забрудненим середовищем.

У період з 29 листопада 2025 року по 27 лютого 2026 року було зареєстровано десять випадків пташиного грипу у людей, жоден з яких не закінчився летально. Усі вони були зареєстровані в Камбоджі та Китаї.

До слова, у Франції експерти Інституту Пастера вважають, що вірус пташиного грипу, який нині шириться світом, може становити загрозу для людства більшу за пандемію Covid-19. Це можливо, якщо грип буде мутувати та передаватися між людьми.

Зауважимо, у листопаді 2025 року у Вашингтоні було зафіксовано перший у світі випадок смерті людини від вірусу пташиного грипу H5N5. Померлий був мешканцем округу Грейс-Гарбор і перебував у лікарні округу Кінг із початку листопада.