В Європі зафіксовано перший випадок пташиного грипу в людини

Наталія Порощук
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Пацієнт наразі перебуває в ізоляції

У Європі зафіксували перший випадок зараження людини пташиним грипом підтипу H9N2. Інфекцію виявили в Італії у людини, яка прибула з-за меж континенту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euronews.

Міністерство охорони здоров’я Італії підтвердило це 25 березня. За даними відомства, пацієнт, який прибув до регіону Ломбардія, госпіталізований із діагнозом грип A(H9N2).

Це перший випадок захворювання людини на пташиний грип H9N2, виявлений у Європі. «Усі необхідні перевірки були оперативно проведені, а контакти хворого встановлені в рамках рутинних заходів з профілактики та нагляду», – йдеться в заяві міністерства.

У пацієнта були супутні захворювання, і наразі він перебуває в ізоляції в лікарні.

Згідно з даними Європейського центру з профілактики та контролю захворювань (ECDC), з 1998 року по 27 лютого 2026 року у десяти країнах Азії та Африки було зареєстровано 195 випадків захворювання на A(H9N2) у людей. Зараження людей найчастіше відбувається через прямий контакт із зараженими птахами або забрудненим середовищем.

У період з 29 листопада 2025 року по 27 лютого 2026 року було зареєстровано десять випадків пташиного грипу у людей, жоден з яких не закінчився летально. Усі вони були зареєстровані в Камбоджі та Китаї.

До слова, у Франції експерти Інституту Пастера вважають, що вірус пташиного грипу, який нині шириться світом, може становити загрозу для людства більшу за пандемію Covid-19. Це можливо, якщо грип буде мутувати та передаватися між людьми.

Зауважимо, у листопаді 2025 року у Вашингтоні було зафіксовано перший у світі випадок смерті людини від вірусу пташиного грипу H5N5. Померлий був мешканцем округу Грейс-Гарбор і перебував у лікарні округу Кінг із початку листопада. 

Теги: здоров'я Італія грип

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

