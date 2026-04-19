Як правильно вибирати насіння овочів: 10 порад фахівця

Експерт з розвитку овочівництва розповів, яку інформацію містить звичний яскравий пакет з насінинами

Навесні українці активно купують насіння для городів та ділянок. Від якості посівного матеріалу залежить, яким буде врожай. У коментарі «Главкому» кандидат біологічних наук, експерт з овочівництва Віктор Васін розповідає про важливі деталі, на які варто звернути увагу перед покупкою.

Визначте мету вирощування

Перед купівлею насіння потрібно чітко розуміти, для чого саме вирощуватиметься культура. Наприклад, сорти томатів відрізняються залежно від того, чи планує городник використовувати їх для свіжого споживання, приготування соусів, соку або консервування. Для кожної мети є свої оптимальні варіанти.

Перевіряйте дату фасування

Виробник гарантує схожість у межах терміну придатності – зазвичай два роки. Насіння з простроченим або невказаним терміном не купуйте.

Оглядайте упаковку в магазині

Упаковка не повинна бути пошкодженою, вологою чи запліснявілою. Якщо частина пакетика вигоріла від сонця, це може свідчити, що насіння довго лежало під прямими променями та могло втратити свої властивості. Таку упаковку краще не купувати.

Враховуйте тип вашого ґрунту

Деякі сорти просто не пристосовані до певних умов. Наприклад, морква сорту «Нантес» із довгим циліндричним коренеплодом добре росте в пухкому ґрунті. Натомість у щільних ґрунтах нижня частина коренеплоду формується неправильно, а частина моркви може навіть залишатися над поверхнею землі. У таких випадках краще обирати сорти, адаптовані саме до важчих ґрунтів.

Зважайте на клімат і місце посадки

Тепличні гібриди показують стабільний результат по всій території України, оскільки умови вирощування в теплиці можна контролювати. Інша ситуація з культурами відкритого ґрунту. Наприклад, деякі гібриди огірків дуже чутливі до вологи – в регіонах з частими росами вони можуть хворіти. Водночас цей самий гібрид на півдні України, де ночі теплі та сухі, дасть чудовий урожай.

Звертайте увагу на позначку F1

На упаковках із насінням часто можна побачити позначку F1. Вона означає, що це гібрид першого покоління, отриманий шляхом схрещування двох генетично різних батьківських форм.

Такі гібриди мають ефект гетерозису – поєднання найкращих якостей обох батьківських рослин. Це забезпечує високу врожайність, стійкість до хвороб та вирівняність рослин.

Натомість насіння F2 отримують від самозапилення гібридів F1. У наступному поколінні ці переваги частково або повністю зникають: ознаки починають «розщеплюватися», і рослини можуть суттєво відрізнятися за розміром, формою чи кольором плодів.

Розрізняйте стійкість до хвороб (HR та IR)

HR – висока стійкість, IR – середня, або проміжна стійкість.

Рослини з позначкою HR зазвичай добре протистоять хворобам і рідко хворіють. Лише за дуже несприятливих умов ознаки хвороби можуть з’явитися, але зазвичай у слабкій формі.

Рослини з позначкою IR теж мають захист від хвороб, але слабший. Вони можуть хворіти, однак зазвичай переносять інфекцію легше і дають кращий урожай, ніж сорти без такої стійкості.

Читайте показники схожості та енергії проростання

Енергія – скільки насіння проросло на ранній день перевірки (наприклад, 7-й для цибулі), схожість – фінальний показник (12-й день). Чим менша різниця між ними й вища енергія – тим рівномірніші сходи і простіший догляд.

Не обробляйте насіння повторно

Якщо на упаковці зазначено, що насіння вже оброблене фунгіцидом, експерт не рекомендує обробляти його додатково. По-перше, це зайві витрати. По-друге, надмірна кількість хімічних речовин може негативно вплинути на схожість.

Зберігайте насіння вдома правильно

Термін придатності насіння залежить від його обробки: захищене від хвороб насіння зберігається до двох років, а оброблене від комах – лише один сезон. Якщо ви самостійно використовували хімічні розчини, таке насіння треба висіяти негайно, оскільки вдома важко вгадати правильну концентрацію і воно може швидко зіпсуватися.

Для зберігання обирайте сухе місце зі стабільною температурою, але уникайте звичайного кухонного холодильника – сусідство з продуктами та постійне відкривання дверцят шкодять насінню. Тримайте кожен сорт в окремій герметичній упаковці, щоб усередину не потрапили волога, сміття чи шкідники.

Кароліна Терещенко, «Главком»