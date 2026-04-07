Підрядник, який «допомагав» «Київзеленбуду» боротися з амброзією, постане перед судом

Схему розкрадання бюджетних коштів на боротьбі з амброзією було викрито ще у жовтні 2025 року

Слідство з’ясувало, що гроші, виділені містом на боротьбу з карантинним бур’яном, спільники планували просто розділити між собою

Справу про масштабні махінації під час закупівлі «Київзеленбудом» хімічних засобів для боротьби з амброзією передано до суду. Директору приватного підприємства, який допоміг привласнити бюджетні кошти, загрожує до 12 років ув’язнення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Схему розкрадання бюджетних коштів викрили ще у жовтні минулого року. Як встановили оперативники УСР та слідчі Деснянського управління поліції, у 2024 році КО «Київзеленбуд» оголосило тендер на хімічну обробку амброзії на ділянках загальною площею 90 га.

Слідство з’ясувало, що колишній генеральний директор комунального об’єднання домовився з одним із переможців торгів про те, що реальні роботи проводитися не будуть. Гроші, виділені містом на боротьбу з карантинним бур’яном, спільники планували просто розділити між собою.

Зазначається, що у злочинній схемі був задіяний і третій учасник – головний агроном комунального підприємства. Саме він підписав акти виконаних робіт, внісши туди неправдиву інформацію про нібито проведену хімічну обробку.

«Слідчі довели, що оброблення землі не проводилось, а небезпечний бур’ян продовжував рости. Внаслідок цього на рахунок підприємця було безпідставно перераховано близько 4,9 млн грн з міського бюджету», – зазначають у поліції.

Директору підприємства повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України та завершили досудове розслідування. Наразі, обвинувальний акт щодо нього скеровано до Деснянського районного суду. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, амброзія є одним із найнебезпечніших алергенів. Її пилок може провокувати нежить, кашель, свербіж, головні болі та навіть астматичні прояви. Тому боротьба з амброзією є питанням не лише захисту довкілля, а й збереження здоров’я мешканців Києва. У 2025 році загальна площа виявлених заражених амброзією територій становила близько 123 га.

До слова, на початку вересня 2024 року у Києві було введено карантин через амброзію. Рішення було прийняте за поданням Головного управління Держпродспоживслужби в місті Київ та запроваджене відповідним розпорядженням Київської міської військової адміністрації. Наголошувалося, що використання хімічних засобів боротьби з рослиною обмежується лише тими гербіцидами, що офіційно дозволені в Україні.