Трагедія у Львові: після вживання отруйної рослини помер відомий лікар

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Трагедія у Львові: після вживання отруйної рослини помер відомий лікар
Вживання отруйної рослини обірвало життя лікаря Зиновія Полянського
У Львові помер відомий спортивний лікар Зиновій Полянський

Через випадкове отруєння рослиною помер відомий львівський спортивний лікар Зиновій Полянський, який десятиліттями працював із атлетами. Його раптова смерть стала шоком для спортивної спільноті Львівщини, інформує «Главком».

«Зиновій Петрович був завідувачем медичної частини Львівського фахового коледжу спорту, висококваліфікованим лікарем, людиною з великим серцем, яка віддала багато років служінню спорту та здоров’ю спортсменів», – йдеться у повідомленні на сторінці коледжу.

За попередніми даними, Зиновій та його дружина отруїлися листям невідомої рослини, яку придбали під виглядом черемші. У результаті вживання рослини чоловік та дружина потрапили до реанімації. Допомогти чоловіку медики не змогли. Стан дружини медики нині оцінюють як середньої тяжкості.

Отруєння невідомою рослиною

В лікарні повідомили, що поружжя госпіталізували з попереднім діагнозом «отруєнням невідомою речовиною». Пізніше стало відомо, що отруєння сталося не черемшою, як думали спочатку, і не чемерицею, а пізньоцвітом осіннім (Colchicum autumnale). Принаймні, такі дані синові озвучили медики. Це смертельно отруйна червонокнижна рослина, яка візуально дуже схожа на черемшу, але містить надзвичайно сильні токсини, від яких у сучасній медицині не існує протиотрути.

За фактом трагедії поліція розслідує кримінальне провадження.

Як відрізнити отруйну чемерицю, пізньоцвіт осінній від черемші

Чемериця і пізньоцвіт осінній – зовні дуже схожі на черемшу, але вони отруйні. Листя цих рослин ранньою весною дуже легко сплутати і можна отруїтися.

Черемша
Черемша

Запах

  • Черемша (ведмежа цибуля): Якщо потерти листок пальцями, з’явиться різкий, характерний запах часнику або цибулі.
  • Чемериця та пізньоцвіт: Не мають жодного цибулевого запаху. Якщо ви розтерли листок і не відчули часникового аромату — це отрута. 
Чемериця
Чемериця

Листя

  • Черемша: Кожен листок має свій окремий чіткий корінець (ніжку), який виходить прямо з землі. Листок м’який, тонкий, еліптичної форми.
  • Чемериця: Листки не мають корінців, вони «обіймають» стебло. Вони дуже жорсткі, мають виражені поздовжні складки (ніби гофровані) і ростуть по черзі по всьому стеблу.
  • Пізньоцвіт: Листки м'ясисті, видовжені, ростуть прямо з однієї розетки (купи), не мають вираженого корінця.
Пізньоцвіт
Пізньоцвіт

Перші ознаки харчового отруєння

Вживання листя чемериці та пізньоцвіту призводить до тяжкого отруєння, яке супроводжується:

  • нудотою,
  • блювотою,
  • утрудненим ковтанням,
  • печією в роті,
  • сильним (іноді кривавим) проносом,
  • зниженням температури тіла і кров'яного тиску.

«Главком» писав, що в одному з дитсадків міста Сокаль на Львівщині сталося масове харчове отруєння. У всіх недужих малюків були симптоми гострої кишкової інфекції: нудота, блювота, біль у животі, діарея. Стан пацієнтів – середньої важкості.

