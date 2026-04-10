Головна Скотч Здоров'я
search button user button menu button

Одна звичка, пов’язана зі сном, може призвести до інсульту: що з’ясували вчені

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Найбільш вразливою категорією виявилися люди, які сплять менше восьми годин на добу
фото з відкритих джерел

Фінські вчені виявили смертельну небезпеку нерегулярного графіка сну

Різний час сну в будні та вихідні подвоює ризик інфаркту та інсульту. Як повідомляє видання Science Alert, нове дослідження вчених із Фінляндії виявило критичний зв’язок між графіком засинання та здоров’ям серцево-судинної системи, інформує «Главком». 

Фінські дослідники довели: стабільний режим рятує серце навіть краще за тривалий, але хаотичний відпочинок.

Суть дослідження

Одна звичка, пов’язана зі сном, може призвести до інсульту: що з’ясували вчені фото 1
фото з відкритих джерел

Науковці проаналізували дані 3231 людини у віці 46 років. Протягом тижня учасники носили спеціальні трекери, які з точністю до хвилини фіксували час засинання, тривалість сну та активність.
Учасників розділили на три групи:

  • Регулярний графік (засинання в один і той самий час).
  • Помірно регулярний.
  • Нерегулярний (хаотичний графік).

Найбільш вразливою категорією виявилися люди, які сплять менше восьми годин на добу.

Вчені встановили, що в цій групі за умови нерегулярного графіка ризик серцево-судинних катастроф – інфарктів та інсультів – зростає рівно вдвічі.

Дослідники пояснюють, коли ми щодня лягаємо в різний час, це збиває внутрішні ритми організму. Це призводить до хронічного стресу, підвищення артеріального тиску та запальних процесів у судинах.

«Наші результати показують, що регулярність сну, зокрема, може бути важливою для здоров’я серця», – каже медичний дослідник Лаура Науха.

Водночас дослідники не зафіксували суттєвого впливу часу пробудження. Ключовим чинником виявилися саме зміна часу засинання. 

Як розпізнати інсульт

Одна звичка, пов’язана зі сном, може призвести до інсульту: що з’ясували вчені фото 2
фото з відкритих джерел

Медики зазначають, що при інсульті людина раптово відчуває слабкість або оніміння (особливо з одного боку тіла), асиметрію обличчя, порушення мови, різкий головний біль, запаморочення та втрату рівноваги. 

Для швидкої діагностики медики радять запам'ятати абревіатуру МОЗОК:

  • М – Мовлення: Попросіть людину вимовити просту фразу. При інсульті мова стає нерозбірливою або плутаною.
  • О – Обличчя: Попросіть посміхнутися. Якщо один кутик рота залишається нерухомим або обличчя асиметричне – це ознака ураження.
  • З – Запаморочення: Раптова втрата рівноваги, координації або сильний головний біль без видимих причин.
  • О – Очі: Раптове погіршення зору в одному або обох очах, двоїння.
  • К – Кінцівки: Попросіть підняти обидві руки вгору. При інсульті одна рука може бути слабшою або зовсім не підніматися

«Главком» писав, що в Україні проблема інсульту набуває критичних масштабів. Щороку інсульт вражає десятки тисяч українців. Найбільш тривожною тенденцією є те, що він перестав бути хворобою лише літніх людей – він дедалі частіше вражає українців у віці 30–45 років, трапляються випадки захворювання і у 18-річних. 

Нагадаємо, вчені Рочестерського університету у США з’ясували, що груші, яблука та інші фрукти й овочі з білою м’якоттю можуть знизити ризик інсульту більш ніж наполовину. Такий ефект пов’язують з антиоксидантами та клітковиною, які позитивно впливають на судини, артеріальний тиск і рівень холестерину. 

До слова, що вчені з університету Тасманії встановили, що люди з низьким соціально-економічним статусом на 33% частіше переносять інсульт порівняно з більш багатими верствами населення. 

Читайте також:

Теги: сон інсульт здоров'я вчені

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Здоров'я

Одна звичка, пов’язана зі сном, може призвести до інсульту: що з’ясували вчені
Одна звичка, пов’язана зі сном, може призвести до інсульту: що з’ясували вчені
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua