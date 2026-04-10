Одна звичка, пов’язана зі сном, може призвести до інсульту: що з’ясували вчені

Фінські вчені виявили смертельну небезпеку нерегулярного графіка сну

Різний час сну в будні та вихідні подвоює ризик інфаркту та інсульту. Як повідомляє видання Science Alert, нове дослідження вчених із Фінляндії виявило критичний зв’язок між графіком засинання та здоров’ям серцево-судинної системи, інформує «Главком».

Фінські дослідники довели: стабільний режим рятує серце навіть краще за тривалий, але хаотичний відпочинок.

Суть дослідження

фото з відкритих джерел

Науковці проаналізували дані 3231 людини у віці 46 років. Протягом тижня учасники носили спеціальні трекери, які з точністю до хвилини фіксували час засинання, тривалість сну та активність.

Учасників розділили на три групи:

Регулярний графік (засинання в один і той самий час).

Помірно регулярний.

Нерегулярний (хаотичний графік).

Найбільш вразливою категорією виявилися люди, які сплять менше восьми годин на добу.

Вчені встановили, що в цій групі за умови нерегулярного графіка ризик серцево-судинних катастроф – інфарктів та інсультів – зростає рівно вдвічі.

Дослідники пояснюють, коли ми щодня лягаємо в різний час, це збиває внутрішні ритми організму. Це призводить до хронічного стресу, підвищення артеріального тиску та запальних процесів у судинах.

«Наші результати показують, що регулярність сну, зокрема, може бути важливою для здоров’я серця», – каже медичний дослідник Лаура Науха.

Водночас дослідники не зафіксували суттєвого впливу часу пробудження. Ключовим чинником виявилися саме зміна часу засинання.

Як розпізнати інсульт

фото з відкритих джерел

Медики зазначають, що при інсульті людина раптово відчуває слабкість або оніміння (особливо з одного боку тіла), асиметрію обличчя, порушення мови, різкий головний біль, запаморочення та втрату рівноваги.

Для швидкої діагностики медики радять запам'ятати абревіатуру МОЗОК:

М – Мовлення: Попросіть людину вимовити просту фразу. При інсульті мова стає нерозбірливою або плутаною.

Попросіть посміхнутися. Якщо один кутик рота залишається нерухомим або обличчя асиметричне – це ознака ураження. З – Запаморочення: Раптова втрата рівноваги, координації або сильний головний біль без видимих причин.

Раптова втрата рівноваги, координації або сильний головний біль без видимих причин. О – Очі: Раптове погіршення зору в одному або обох очах, двоїння.

Раптове погіршення зору в одному або обох очах, двоїння. К – Кінцівки: Попросіть підняти обидві руки вгору. При інсульті одна рука може бути слабшою або зовсім не підніматися

Раптове погіршення зору в одному або обох очах, двоїння. К – Кінцівки: Попросіть підняти обидві руки вгору. При інсульті одна рука може бути слабшою або зовсім не підніматися

«Главком» писав, що в Україні проблема інсульту набуває критичних масштабів. Щороку інсульт вражає десятки тисяч українців. Найбільш тривожною тенденцією є те, що він перестав бути хворобою лише літніх людей – він дедалі частіше вражає українців у віці 30–45 років, трапляються випадки захворювання і у 18-річних.

Нагадаємо, вчені Рочестерського університету у США з’ясували, що груші, яблука та інші фрукти й овочі з білою м’якоттю можуть знизити ризик інсульту більш ніж наполовину. Такий ефект пов’язують з антиоксидантами та клітковиною, які позитивно впливають на судини, артеріальний тиск і рівень холестерину.

До слова, що вчені з університету Тасманії встановили, що люди з низьким соціально-економічним статусом на 33% частіше переносять інсульт порівняно з більш багатими верствами населення.