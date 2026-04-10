Одна звичка, пов’язана зі сном, може призвести до інсульту: що з’ясували вчені
Фінські вчені виявили смертельну небезпеку нерегулярного графіка сну
Різний час сну в будні та вихідні подвоює ризик інфаркту та інсульту. Як повідомляє видання Science Alert, нове дослідження вчених із Фінляндії виявило критичний зв’язок між графіком засинання та здоров’ям серцево-судинної системи, інформує «Главком».
Фінські дослідники довели: стабільний режим рятує серце навіть краще за тривалий, але хаотичний відпочинок.
Суть дослідження
Науковці проаналізували дані 3231 людини у віці 46 років. Протягом тижня учасники носили спеціальні трекери, які з точністю до хвилини фіксували час засинання, тривалість сну та активність.
Учасників розділили на три групи:
- Регулярний графік (засинання в один і той самий час).
- Помірно регулярний.
- Нерегулярний (хаотичний графік).
Найбільш вразливою категорією виявилися люди, які сплять менше восьми годин на добу.
Вчені встановили, що в цій групі за умови нерегулярного графіка ризик серцево-судинних катастроф – інфарктів та інсультів – зростає рівно вдвічі.
Дослідники пояснюють, коли ми щодня лягаємо в різний час, це збиває внутрішні ритми організму. Це призводить до хронічного стресу, підвищення артеріального тиску та запальних процесів у судинах.
«Наші результати показують, що регулярність сну, зокрема, може бути важливою для здоров’я серця», – каже медичний дослідник Лаура Науха.
Водночас дослідники не зафіксували суттєвого впливу часу пробудження. Ключовим чинником виявилися саме зміна часу засинання.
Як розпізнати інсульт
Медики зазначають, що при інсульті людина раптово відчуває слабкість або оніміння (особливо з одного боку тіла), асиметрію обличчя, порушення мови, різкий головний біль, запаморочення та втрату рівноваги.
Для швидкої діагностики медики радять запам'ятати абревіатуру МОЗОК:
- М – Мовлення: Попросіть людину вимовити просту фразу. При інсульті мова стає нерозбірливою або плутаною.
- О – Обличчя: Попросіть посміхнутися. Якщо один кутик рота залишається нерухомим або обличчя асиметричне – це ознака ураження.
- З – Запаморочення: Раптова втрата рівноваги, координації або сильний головний біль без видимих причин.
- О – Очі: Раптове погіршення зору в одному або обох очах, двоїння.
- К – Кінцівки: Попросіть підняти обидві руки вгору. При інсульті одна рука може бути слабшою або зовсім не підніматися
«Главком» писав, що в Україні проблема інсульту набуває критичних масштабів. Щороку інсульт вражає десятки тисяч українців. Найбільш тривожною тенденцією є те, що він перестав бути хворобою лише літніх людей – він дедалі частіше вражає українців у віці 30–45 років, трапляються випадки захворювання і у 18-річних.
Нагадаємо, вчені Рочестерського університету у США з’ясували, що груші, яблука та інші фрукти й овочі з білою м’якоттю можуть знизити ризик інсульту більш ніж наполовину. Такий ефект пов’язують з антиоксидантами та клітковиною, які позитивно впливають на судини, артеріальний тиск і рівень холестерину.
До слова, що вчені з університету Тасманії встановили, що люди з низьким соціально-економічним статусом на 33% частіше переносять інсульт порівняно з більш багатими верствами населення.
Коментарі — 0