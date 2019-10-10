Рак молочної залози на ранніх стадіях ніяк не проявляє себе - медики



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Для ефективного лікування раку молочної залози потрібно звертатися в спеціалізований онкологічний заклад - лікар

За останні три у Вінницькій області захворюваність на рак молочної залози зросла на 9% - Гудзь

Сьогодні онкологічні захворювання продовжують бути в центрі уваги сучасної медицини. Справжньою «епідемією» цивілізації можна назвати поширення раку молочної залози серед жіночого населення. Грізна хвороба нерідко забирає життя як літніх, так і молодих жінок. Ця недуга посідає сумне лідерство в структурі онкозахворюваності жіноцтва Вінниччини.

Про це розповів заступник головного лікаря ПРЦО Олександр Гудзь.

У Вінницькій області, за останні три роки, захворюваність зросла на 9%. Щорічно у вінницькому регіоні реєструється близько 550 – 570 первинних випадків раку молочної залози, на обліку в обласному канцер-реєстрі перебуває понад 6300 пацієнток. В структурі усієї онкологічної патології мешканок області частка раку молочної залози складає 20,0% від усіх злоякісних новоутворень у жінок.

«Рак – це захворювання, яке повністю лікується, однак для цього потрібно виявити недугу на початкових стадіях. Досвід та щоденна практика показують, що на 1 стадії рак грудей виліковується у 95% жінок. Тож найважливішим завданням в сучасній онкології є рання діагностика злоякісних пухлин», - каже Гудзь.

Однак з цим в нашій країні велика проблема, адже багато жінок з різних причин зволікають з походом до лікаря, чим зменшують свої шанси на сприятливий результат лікування.

«Жінка сама собі робить гірше, коли місяцями відкладає похід до лікаря, переживає і постійно боїться. Так вона тільки погіршує свій стан, бо молочні залози чутливі до гормонів, які виробляються під час стресу. До речі, рак молочної залози небезпечний ще й тим, що довгий час протікає без симптомів, часто вони з'являються вже на 3-4 стадії, коли лікування дається важче і менше шансів на одужання. Однак молочна залоза може подавати "попереджувальні сигнали", які повинні насторожити. Це може бути: ущільнення, навіть зовсім невеликі; будь-які зміни в розмірі або формі грудей; зміни шкіри на грудях або соску (почервоніння, запалення, огрубіння); виділення будь-якого кольору і консистенції з сосків. При появі хоча б одного з тривожних симптомів - негайно потрібно бігти до лікаря», - пояснює Гудзь.

Через те, що часто на ранніх стадіях рак молочної залози може не викликати болю чи яких-небудь інших симптомів, виявити її може тільки фахівець. Проте Гудзь зазначає, що рак не розвивається за день-другий чи тиждень часто бігати до лікаря не варто.

«До 40 –річного віку достатньо раз на півроку сходити на обстеження до мамолога і зробити УЗД молочної залози, а після 40 років - щорічно робити мамографічне обстеження. Більше того, мамографію рекомендують навіть не після 40 років, а починаючи 38-39 років - для того, щоб за кілька років лікарі могли порівняти картину з тією фізіолоічною нормою, яка була на перших знімках. Саме ці поради дають змогу виявити рані раки молочної залози і вчасно розпочати лікування.

Щоправда, на Вінниччині зовсім мало жінок, які дотримуються цих правил, і не бояться звернутися в онкологічний центр до спеціаліста задля обстеження. В нашому регіоні рак молочної залози в першій-другій стадії діагностується у 95% жінок. А у третій-четвертій – у 5%. Наша мета – виявляти пухлину на першій стадії у чим побільше пацієнток», - каже Олександр Гудзь.

Куди йти?

Для ефективного лікування раку молочної залози потрібно звертатися в спеціалізований онкологічний заклад, у нашій області – це Подільський регіональний центр онкології, що за адресою Хмельницьке шосе, 84. Зазвичай, сюди направляє онколог з району чи сімейний лікар. Помилка багатьох жінок в тому, що вони починають «блукати» різними лікарнями, часто не профільними, або ж «приватними-заробітчанами», боячись йти до онкологічного центру, не хочуть вірити в поставлений діагноз й іноді звертаються до екстрасенсів та знахарів. Так втрачають дорогоцінний час, пухлина стає більшою і тоді всерівно йдуть в онкоцентр. А довіряти здоров'я, а іноді життя, потрібно професіоналам, які мають не лише досвід, а й необхідне обладнання, аби вчасно і правильно діагностувати недугу та розпочати правильне лікування.

«В Подільському онкоцентрі діагностика та лікування раку проводяться на високому професійному рівні.Тут працюють підготовлені лікарі високої кваліфікації, які дотримується мультидисциплінарного підходу до обстеження пацієнта і вибору лікування. Тобто рішення, як лікувати приймає не один лікар для конкретного пацієнта, а на консиліумі. Кожен випадок захворювання на рак молочної залози індивідуальний. Це означає, що якщо одна техніка операції підійшла пацієнтці, зовсім не обов'язково, що вона підійде іншій хворі. Для кожної жінки ми плануємо операцію індивідуально, залежно від розміру молочної залози, побажань, її віку і наявності інших захворювань», - говорить заступник головного лікаря ПРЦО Олександр Гудзь.

Без паніки...або чому не варто впадати у відчай, якщо вам діагностували рак молочної залози

Страх жінок перед тим, що їм «відріжуть груди», зупиняє їх перед візитом в лікарню. Жінки бояться, а тому похід до кваліфікованого мамолога відкладають, відтак самі «запускають» свою хворобу. Завідуючий мамалогічним відділенням Олексій Біктіміров наголошує, навіть якщо вам поставили діагноз – рак молочної залози, ніколи не варто впадати у відчай. Адже сьогодні, наприклад, у Подільському регіональному центрі онкології є все для того, щоб успішно подолати рак.

«Якщо у жінки виявлять хворобу вчасно і вона на раннiй стадiї піде до лікаря, тодi можна провести операцію, яка збереже їй молочні залози і не потрібно буде повністю їх видаляти. Коли пухлина виростає, така ймовiрнiсть значно знижується. Але навіть якщо виходу немає і груди треба видаляти, не поспішайте панікувати: пiсля повного видалення залози можна вiдновити форму i їх об'єм завдяки власним тканинами або імплантам, провівши реконструктивні операцiї, так звану мамопластику. Такі операції успішно проводять хірурги-онкологи у мамологічному відділенні Подільського регіонального центру онкології. Хірурги відділення опановують нові прогресивні техніки проведення реконструктивно-відновлювальних оперативних втручань і застосовують ендопротезування молочних залоз з використанням якісних сучасних ендопротезів.

До того ж можливості сучасної хірургії дозволяють відновити молочну залозу, провести реконструкцію, причому вже під час основної операції з видалення раку. Це означає, що в кращому випадку, за один раз хірург може видалити пухлину і провести реконструкцію грудей. Але, все-таки, в певних випадках, для досягнення хороших результатів безпечніше спочатку провести оперативне видалення ракової пухлини, і лише потім отримати медикаментозне лікування і променеву терапію, після чого хірург виконує операцію по відновленню грудей», - каже Олексій Біктіміров.