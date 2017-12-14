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    Новини здоров'я

    Протягом 2018 року у Києві вже госпіталізували 16 хворих на кір дітей

    Лікарі стверджують, що вакцинація не захищає від вірусу на 100%, проте значно знижує можливість зараження і пом'якшує перебіг хвороби
    З початку 2018 року з діагнозом кір до дитячої інфекційної лікарні Києва було госпіталізовано 16 дітей. Про це повідомили в Департаменті охорони здоров'я КМДА, передає УНН. «Сьогодні в Дитячій інфекційній лікарні перебувають 16 дітей, яким поставлено діагноз кір. Усіх їх доправлено до медичного закладу в цьому році. Їм надається необхідна
    • Сьогодні, 16:30
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    Лікарі стверджують, що вакцинація не захищає від вірусу на 100%, проте значно знижує можливість зараження і пом'якшує перебіг хвороби

    З початку 2018 року з діагнозом кір до дитячої інфекційної лікарні Києва було госпіталізовано 16 дітей. Про це повідомили в Департаменті охорони здоров'я КМДА, передає УНН.

    «Сьогодні в Дитячій інфекційній лікарні перебувають 16 дітей, яким поставлено діагноз кір. Усіх їх доправлено до медичного закладу в цьому році. Їм надається необхідна лікарська допомога», - йдеться в повідомленні.

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    Видання уточнює, що, за інформацією, отриманою КМДА від батьків одного з дітей, симптоми хвороби було виявлено в багатьох після відвідування одного з масових заходів.

    Нагадаємо, спалах небезпечного вірусного захворювання знову було зафіксовано в Україні восени 2017 року. За даними МОЗ, у країні вже в 70 разів більше хворих на кір порівняно з минулим роком – понад 2000 осіб. Показання найбільш частих захворювань фіксують в Івано-Франківській, Одеській і Тернопільській областях. При цьому понад половина хворих – діти від одного року до восьми.

    Лікарі підкреслюють, що єдиний правильний спосіб захиститися від кору (як для дітей, так і для дорослих) – вакцинація. Вона не захищає від вірусу на 100%, проте значно знижує можливість зараження і пом'якшує перебіг хвороби.

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