Протягом 2018 року у Києві вже госпіталізували 16 хворих на кір дітей

Лікарі стверджують, що вакцинація не захищає від вірусу на 100%, проте значно знижує можливість зараження і пом'якшує перебіг хвороби

З початку 2018 року з діагнозом кір до дитячої інфекційної лікарні Києва було госпіталізовано 16 дітей. Про це повідомили в Департаменті охорони здоров'я КМДА, передає УНН. «Сьогодні в Дитячій інфекційній лікарні перебувають 16 дітей, яким поставлено діагноз кір. Усіх їх доправлено до медичного закладу в цьому році. Їм надається необхідна



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лікарі стверджують, що вакцинація не захищає від вірусу на 100%, проте значно знижує можливість зараження і пом'якшує перебіг хвороби

З початку 2018 року з діагнозом кір до дитячої інфекційної лікарні Києва було госпіталізовано 16 дітей. Про це повідомили в Департаменті охорони здоров'я КМДА, передає УНН.

«Сьогодні в Дитячій інфекційній лікарні перебувають 16 дітей, яким поставлено діагноз кір. Усіх їх доправлено до медичного закладу в цьому році. Їм надається необхідна лікарська допомога», - йдеться в повідомленні.

Видання уточнює, що, за інформацією, отриманою КМДА від батьків одного з дітей, симптоми хвороби було виявлено в багатьох після відвідування одного з масових заходів.

Нагадаємо, спалах небезпечного вірусного захворювання знову було зафіксовано в Україні восени 2017 року. За даними МОЗ, у країні вже в 70 разів більше хворих на кір порівняно з минулим роком – понад 2000 осіб. Показання найбільш частих захворювань фіксують в Івано-Франківській, Одеській і Тернопільській областях. При цьому понад половина хворих – діти від одного року до восьми.

Лікарі підкреслюють, що єдиний правильний спосіб захиститися від кору (як для дітей, так і для дорослих) – вакцинація. Вона не захищає від вірусу на 100%, проте значно знижує можливість зараження і пом'якшує перебіг хвороби.