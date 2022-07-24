Як заспокоїтися під час війни: поради психолога

За словами психолога, треба робити перерву у споживанні інформації

Психолог дала деякі поради, які допоможуть подолати тривогу та заспокоїтися

Багатьом українцям важко подолати тривожність під час війни, але існують методи, що можуть полегшити цей стан. Психолог Юлія Ворман дала деякі поради, які допоможуть подолати тривогу та заспокоїтися. Про це повідомляє Telegram-канал «Психологічна підтримка».

Арттерапія

Малювання допомагає дорослим та дітям зобразити свої емоції та страхи. Для цього можна скористатися різними антистресовими розмальовками. Якщо таких нема, допоможе навіть малювання нерозбірливих каракулів на листі паперу.

«Дітям можете запропонувати малювати їхній настрій, стан, страхи. Під час такого малювання та словесного опису малюнка дитина розвантажується та відновлюється. Тому заохочуйте це заняття», – зазначила Ворман.

Прослухування музики та спів

Якщо до цього заняття залучити інших людей, то можна отримати не лише заспокоєння, а й відчуття згуртованості та єдності.

Інформаційні перерви

Психолог наголосила, що треба робити перерву у споживанні інформації.

Можна обрати декілька джерел, які надають лише офіційну, перевірену інформацію. Ворман радить не переглядати новини перед сном.

Читання художньої літератури та поезії

Поезія та читання чинять позитивний плив на людську психіку. Це також допомагає заспокоїтися та відволіктися.

Дихальні практики «Дихання життя»

Ворман зазначила, що коли є нагальна потреба в тому, щоб заспокоїтись або послабити напад панічної атаки, необхідно:

зробити повний вдих;

затримати дихання на три рахунки;

повний видих;

затримати дихання на три рахунки;

повторення вправи.

Нагадаємо, раніше медичний психолог пояснила, як відновлювати внутрішній ресурс під час війни так, щоб не образити інших.