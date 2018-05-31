Смертельно хворим американцям дозволили приймати експериментальні ліки

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Трамп ухвалив закон, що дозволяє смертельно хворим людям застосовувати експериментальні ліки

Президент США Дональд Трамп 30 травня підписав закон, що надає пацієнтам, у яких діагностовано смертельні захворювання, право пробувати експериментальні (незареєстровані) медикаменти.

Про це повідомляє Associated Press.

«Тепер у вас дійсно є надія», — сказав Трамп. Він додав, що протягом багатьох років пацієнти боролися за цю, за його словами, фундаментальну свободу.

На церемонії підписання закону були присутні люди з боковим аміотрофічним склерозом. По закінченню Трампа обійняв 8-річний хлопчик з Індіанаполіса, який страждає м'язовою дистрофією.

«Пацієнти зможуть скористатися подібними ліками лише в тому випадку, якщо вони вичерпають інші можливості лікування, приймаючи препарати, схвалені регулюючими органами», — йдеться у повідомленні.

Зазначений законопроект раніше ухвалив Конгрес після гострих дискусій.