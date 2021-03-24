На Вінниччині стали менше хворіти на туберкульоз та ВІЛ-СНІД

Особи, хворі на туберкульоз чи ВІЛ мають ослаблену імунну систему, тому коронавірус для них особливо небезпечний

Особи, хворі на туберкульоз чи ВІЛ мають ослаблену імунну систему, тому коронавірус для них особливо небезпечний

У області зафіксували зниження захворюваності на 39,4% та на 9,1% відповідно у порівнянні із 2019 роком

Порівняно з 2019 роком, на Вінниччині спостерігається зниження захворюваності новими формами туберкульозу на 39,4% та на ВІЛ-СНІД на 9,1%.

На Вінниччині керівництво області провело робочу онлайн нараду з членами Вінницької регіональної координаційної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІД.

Згідно із статистичними даними у Вінницькій області зафіксували зниження захворюваності новими формами туберкульозу та на ВІЛ-СНІД – 39,4% та на 9,1% відповідно у порівнянні із 2019 роком.

Під час наради було окреслено ряд першочергових задач координаційної Ради. Одною з них ж взаємодія з новими 63-ма територіальними громадами, які утворені внаслідок децентралізації. Рада своєю діяльністю повинна сприяти наданню громадам практичної допомоги в організації роботи з протидії епідеміям туберкульозу та ВІЛ/СНІД.

Тим часом, на сьомому тижні 2021 року у Вінницькій області спостерігається низький рівень інтенсивності захворюваності на грип та ГРВІ, захворюваність склала 425,9 випадків на 100 тисяч населення та є на 24,7% нижчим базового рівня. Впродовж тижня за медичною допомогою з приводу ГРВІ звернулось 6551 особи, серед захворілих 2679 (40,9%) дітей. Госпіталізовано 60 осіб в т.ч. 42 дитини. Летальних випадків не зареєстровано.