На Вінниччині стали менше хворіти на туберкульоз та ВІЛ-СНІД
У області зафіксували зниження захворюваності на 39,4% та на 9,1% відповідно у порівнянні із 2019 роком
Порівняно з 2019 роком, на Вінниччині спостерігається зниження захворюваності новими формами туберкульозу на 39,4% та на ВІЛ-СНІД на 9,1%.
На Вінниччині керівництво області провело робочу онлайн нараду з членами Вінницької регіональної координаційної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІД.
Згідно із статистичними даними у Вінницькій області зафіксували зниження захворюваності новими формами туберкульозу та на ВІЛ-СНІД – 39,4% та на 9,1% відповідно у порівнянні із 2019 роком.
Під час наради було окреслено ряд першочергових задач координаційної Ради. Одною з них ж взаємодія з новими 63-ма територіальними громадами, які утворені внаслідок децентралізації. Рада своєю діяльністю повинна сприяти наданню громадам практичної допомоги в організації роботи з протидії епідеміям туберкульозу та ВІЛ/СНІД.
Тим часом, на сьомому тижні 2021 року у Вінницькій області спостерігається низький рівень інтенсивності захворюваності на грип та ГРВІ, захворюваність склала 425,9 випадків на 100 тисяч населення та є на 24,7% нижчим базового рівня. Впродовж тижня за медичною допомогою з приводу ГРВІ звернулось 6551 особи, серед захворілих 2679 (40,9%) дітей. Госпіталізовано 60 осіб в т.ч. 42 дитини. Летальних випадків не зареєстровано.