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    На Вінниччині стали менше хворіти на туберкульоз та ВІЛ-СНІД

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    Особи, хворі на туберкульоз чи ВІЛ мають ослаблену імунну систему, тому коронавірус для них особливо небезпечний&nbsp; - На Вінниччині стали менше хворіти на туберкульоз та ВІЛ-СНІД
    Особи, хворі на туберкульоз чи ВІЛ мають ослаблену імунну систему, тому коронавірус для них особливо небезпечний 
    фото: ТСН

    У області зафіксували зниження захворюваності на 39,4% та на 9,1% відповідно у порівнянні із 2019 роком

    Порівняно з 2019 роком, на Вінниччині спостерігається зниження захворюваності новими формами туберкульозу на 39,4% та на ВІЛ-СНІД на 9,1%.

    На Вінниччині керівництво області провело робочу онлайн нараду з членами Вінницької регіональної координаційної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІД.

    Згідно із статистичними даними у Вінницькій області зафіксували зниження захворюваності новими формами туберкульозу та на ВІЛ-СНІД – 39,4% та на 9,1% відповідно у порівнянні із 2019 роком.

    Під час наради було окреслено ряд першочергових задач координаційної Ради. Одною з них ж взаємодія з новими 63-ма територіальними громадами, які утворені внаслідок децентралізації. Рада своєю діяльністю повинна сприяти наданню громадам практичної допомоги в організації роботи з протидії епідеміям туберкульозу та ВІЛ/СНІД.

    Тим часом, на сьомому тижні 2021 року у Вінницькій області спостерігається низький рівень інтенсивності захворюваності на грип та ГРВІ, захворюваність склала 425,9 випадків на 100 тисяч населення та є на 24,7% нижчим базового рівня. Впродовж тижня за медичною допомогою з приводу ГРВІ звернулось 6551 особи, серед захворілих 2679 (40,9%) дітей. Госпіталізовано 60 осіб в т.ч. 42 дитини. Летальних випадків не зареєстровано.

    Теги: лікарня Вінниччина ВІЛ/СНІД хвороби
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