МОЗ: Пандемія коронавірусу несе загрозу прихованого спалаху туберкульозу, гепатитів і ВІЛ

Багато медиків перепрофілюються на надання медичної допомоги пацієнтам з Covid-19

Діагностика багатьох хвороб сильно «просідає». У МОЗ назвали причину зменшення обсягу медичної допомоги населенню

Згідно з даними Центру громадського здоров’я, через Covid-19 в Україні наразі не виявляють туберкульоз у достатній мірі. Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв’ю «Главкому» підтвердив, що від коронавірусної хвороби страждає система охорони здоров’я в усьому світі.

«Системи епідемічного нагляду, рутинна вакцинація населення, рутинна діагностика доволі сильно «просідають» через протидію коронавірусній хворобі», – сказав Кузін.

Фахівець навів кілька факторів, що спричинили таку ситуацію. «Насамперед тому, що дуже багато медиків перепрофілюються на надання медичної допомоги пацієнтам із Covid-19. По-друге, доволі велика кількість лікарень перепрофілюється або оптимізується для того, щоб надати допомогу пацієнтам з коронавірусом. Тому ми бачимо, що на рівні неінфекційних хвороб у нас поступово зменшується кількість діагностованих, у тому числі онкохвороб, а також зменшується кількість встановлених діагнозів пацієнтів із хронічними неінфекційними хворобами» – зазначив Кузін.

Головний лікар країни пояснив, що ці процеси вплинули й на діагностування туберкульозу, ВІЛ-інфекції та вірусних гепатитів.

«Люди справді менше звертаються до сімейних лікарів, багато людей пропускають планові візити або просто банально не хочуть звертатися саме до закладів охорони здоров’я. Це загальносвітова тенденція» – додав фахівець.

Нагадаємо, в Україні знизилося виявлення нових випадків туберкульозу на тлі пандемії Covid-19.

Раніше повідомлялося, що в серпні у понад півтори тисячі українців виявили туберкульоз.