  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    МОЗ: Пандемія коронавірусу несе загрозу прихованого спалаху туберкульозу, гепатитів і ВІЛ

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Багато медиків перепрофілюються на надання медичної допомоги пацієнтам з Covid-19 - МОЗ: Пандемія коронавірусу несе загрозу прихованого спалаху туберкульозу, гепатитів і ВІЛ

    Багато медиків перепрофілюються на надання медичної допомоги пацієнтам з Covid-19

    фото з відкритих джерел

    Діагностика багатьох хвороб сильно «просідає». У МОЗ назвали причину зменшення обсягу медичної допомоги населенню

    Згідно з даними Центру громадського здоров’я, через Covid-19 в Україні наразі не виявляють туберкульоз у достатній мірі. Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв’ю «Главкому» підтвердив, що від коронавірусної хвороби страждає система охорони здоров’я в усьому світі.

    «Системи епідемічного нагляду, рутинна вакцинація населення, рутинна діагностика доволі сильно «просідають» через протидію коронавірусній хворобі», сказав Кузін.

    Фахівець навів кілька факторів, що спричинили таку ситуацію. «Насамперед тому, що дуже багато медиків перепрофілюються на надання медичної допомоги пацієнтам із Covid-19. По-друге, доволі велика кількість лікарень перепрофілюється або оптимізується для того, щоб надати допомогу пацієнтам з коронавірусом. Тому ми бачимо, що на рівні неінфекційних хвороб у нас поступово зменшується кількість діагностованих, у тому числі онкохвороб, а також зменшується кількість встановлених діагнозів пацієнтів із хронічними неінфекційними хворобами» зазначив Кузін.

    Головний лікар країни пояснив, що ці процеси вплинули й на діагностування туберкульозу, ВІЛ-інфекції та вірусних гепатитів.

    «Люди справді менше звертаються до сімейних лікарів, багато людей пропускають планові візити або просто банально не хочуть звертатися саме до закладів охорони здоров’я. Це загальносвітова тенденція» – додав фахівець.

    Нагадаємо, в Україні знизилося виявлення нових випадків туберкульозу на тлі пандемії Covid-19.

    Раніше повідомлялося, що в серпні у понад півтори тисячі українців виявили туберкульоз.

    Читайте також інтерв'ю: Смерть після вакцини, «побочка» та третя доза. Головний санітарний лікар відповідає на всі питання про щеплення
    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я лікар смерть хвороби карантин щеплення вакцинація населення коронавірус Ігор Кузін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    МОЗ: Пандемія коронавірусу несе загрозу прихованого спалаху туберкульозу, гепатитів і ВІЛ