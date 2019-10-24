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    Здоров'я

    Сьогодні в Україні починаються магнітні бурі. Кілька порад, щоб залишитися в тонусі

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    Збуджений стан магнітосфери &laquo;радуватиме&raquo; аж до 28 жовтня - вчені - Сьогодні в Україні починаються магнітні бурі. Кілька порад, щоб залишитися в тонусі
    Збуджений стан магнітосфери «радуватиме» аж до 28 жовтня - вчені

    Лікарі радять більше відпочивати, висипатися і гуляти на свіжому повітрі

    В Україні  24 та 25 жовтня очікується кілька магнітних збурень рівня G1.

    За даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН), ці бурі вважаються слабкими.

    Звернемо увагу, що 26 жовтня в магнітосфері буде також фіксуватися збудження, однак воно не дотягне до категорії магнітної бурі.

    Зазначається, що збуджений стан магнітосфери «радуватиме» аж до 28 жовтня.

    Медики радять у період магнітних бурь дотримуватися простих порад, що залишатися в тонусі і мінімізувати негативний вплив.

    Так, цей час краще провести в спокої, уникаючи стресових ситуацій і надмірних навантажень - як фізичних, так і емоційних.

    Слід більше відпочивати, висипатися і гуляти на свіжому повітрі.

    Фахівці радять робити зарядку вранці - кілька простих вправ поліпшать кровообіг, знімуть стрес і звільнять від погодної залежності.

    Також рекомендується час від часу приймати контрастний душ.

    Для поліпшення самопочуття у такі дні рекомендується не переїдати, щоб не збільшувати навантаження на серцево-судинну систему.

    Слід дотримуватися меню, що складається з легкої їжі, мінімізувавши вживання дуже жирних, гострих і занадто солоних страв.

    Варто відмовитися від алкоголю і кави, замість цього пити більше води і заспокійливі чаї.
    здоров'я відпочинок
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