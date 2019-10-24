Сьогодні в Україні починаються магнітні бурі. Кілька порад, щоб залишитися в тонусі



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Збуджений стан магнітосфери «радуватиме» аж до 28 жовтня - вчені

Лікарі радять більше відпочивати, висипатися і гуляти на свіжому повітрі

В Україні 24 та 25 жовтня очікується кілька магнітних збурень рівня G1.

За даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН), ці бурі вважаються слабкими.

Звернемо увагу, що 26 жовтня в магнітосфері буде також фіксуватися збудження, однак воно не дотягне до категорії магнітної бурі.

Зазначається, що збуджений стан магнітосфери «радуватиме» аж до 28 жовтня.

Медики радять у період магнітних бурь дотримуватися простих порад, що залишатися в тонусі і мінімізувати негативний вплив.

Так, цей час краще провести в спокої, уникаючи стресових ситуацій і надмірних навантажень - як фізичних, так і емоційних.

Слід більше відпочивати, висипатися і гуляти на свіжому повітрі.

Фахівці радять робити зарядку вранці - кілька простих вправ поліпшать кровообіг, знімуть стрес і звільнять від погодної залежності.

Також рекомендується час від часу приймати контрастний душ.

Для поліпшення самопочуття у такі дні рекомендується не переїдати, щоб не збільшувати навантаження на серцево-судинну систему.

Слід дотримуватися меню, що складається з легкої їжі, мінімізувавши вживання дуже жирних, гострих і занадто солоних страв.

Варто відмовитися від алкоголю і кави, замість цього пити більше води і заспокійливі чаї.