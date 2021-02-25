Стало відомо про карантинні обмеження на Прикарпатті з 26 лютого

Поїзди та автобуси міжобласного сполучення їздити не будуть

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила віднести Івано-Франківську область до «червоної« зони епідемічної небезпеки з посиленими обмеженнями з 26 лютого.

Про це Марцинкіів написав на своїй сторінці в соцмережі.

З 26 лютого вводяться такі обмеження червоної зони:

• Закриваються торгово-розважальні центри, промислові магазини.

• Обмежується робота інших закладів: перукарні та салони зможуть працювати лише за попереднім записом.

• Всі освітні заклади мають перейти на дистанційне навчання або закритися. Окрім садочків.

• Громадський транспорт діятиме лише в режимі спецперевезень.

• Поїзди та автобуси міжобласного сполучення їздити не будуть.

• Ресторани та кафе, як і зараз, працюватимуть на виніс.

• З магазинів працюватимуть ті, 60% площі яких призначені для продуктів, ліків, побутової хімії, засобів гігієни, преси, кормів для тварин (але інші товари в таких магазинах продовжать продавати).

• Масові заходи заборонені.

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