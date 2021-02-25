Стало відомо про карантинні обмеження на Прикарпатті з 26 лютого
Поїзди та автобуси міжобласного сполучення їздити не будуть
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила віднести Івано-Франківську область до «червоної« зони епідемічної небезпеки з посиленими обмеженнями з 26 лютого.
Про це Марцинкіів написав на своїй сторінці в соцмережі.
З 26 лютого вводяться такі обмеження червоної зони:
• Закриваються торгово-розважальні центри, промислові магазини.
• Обмежується робота інших закладів: перукарні та салони зможуть працювати лише за попереднім записом.
• Всі освітні заклади мають перейти на дистанційне навчання або закритися. Окрім садочків.
• Громадський транспорт діятиме лише в режимі спецперевезень.
• Поїзди та автобуси міжобласного сполучення їздити не будуть.
• Ресторани та кафе, як і зараз, працюватимуть на виніс.
• З магазинів працюватимуть ті, 60% площі яких призначені для продуктів, ліків, побутової хімії, засобів гігієни, преси, кормів для тварин (але інші товари в таких магазинах продовжать продавати).
• Масові заходи заборонені.
Також кардіологи назвали головну «мішень» нового штаму коронавірусу.