  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    Стало відомо про карантинні обмеження на Прикарпатті з 26 лютого

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Стало відомо про карантинні обмеження на Прикарпатті з 26 лютого

    Поїзди та автобуси міжобласного сполучення їздити не будуть

    Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила віднести Івано-Франківську область до «червоної« зони епідемічної небезпеки з посиленими обмеженнями з 26 лютого.

    Про це Марцинкіів написав на своїй сторінці в соцмережі.

    З 26 лютого вводяться такі обмеження червоної зони:

    • Закриваються торгово-розважальні центри, промислові магазини.
    • Обмежується робота інших закладів: перукарні та салони зможуть працювати лише за попереднім записом.
    • Всі освітні заклади мають перейти на дистанційне навчання або закритися. Окрім садочків.
    • Громадський транспорт діятиме лише в режимі спецперевезень.
    • Поїзди та автобуси міжобласного сполучення їздити не будуть.
    • Ресторани та кафе, як і зараз, працюватимуть на виніс.
    • З магазинів працюватимуть ті, 60% площі яких призначені для продуктів, ліків, побутової хімії, засобів гігієни, преси, кормів для тварин (але інші товари в таких магазинах продовжать продавати).
    • Масові заходи заборонені.

    Також кардіологи назвали головну «мішень» нового штаму коронавірусу.

    Теги: навчання транспорт робота
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies