Старт ковід-вакцинації в Україні: сьогодні щеплення отримають близько сотні лікарів

Вакцини вже доставили в Черкаси і Житомир

Індійську вакцину від коронавірусу CoviShield однією з перших доставили в Черкаси, повідомляє Сегодня в середу, 24 лютого.

Туди привезли 16 200 доз вакцин. Її доставили на склад однієї з фармацевтичних компаній.

Очікується, що сьогодні вакцинують перших 100 медиків в обласній лікарні. Першим вакцинували лікаря-анестезіолога Євгена Горенка, який розповів, чому вирішив робити щеплення.

«Вакцинація є одним із маркерів цивілізованості. Я виступаю за вакцинацію, бо краще запобігти, ніж лікувати. На жаль, ми бачили дуже багато поганих моментів, є пацієнти, які відмовляються від вакцинації», - сказав він.

Другою вакцинували старшу сестру реанімаційного відділення Нонну Хачатрян. Саму процедуру щеплення виконувала лікар мобільної бригади Людмила Доценко.



Після уколу пацієнтів обов'язковий контроль лікаря протягом 30 хвилин, щоб убезпечити себе від можливої реакції.

У Черкаській області працюватиме шість мобільних бригад, одна в самих Черкасах, інші в області. Всі вони пройшли навчання в Києві.

Також сьогодні вакцинація повинна початися в Житомирі.

Як відомо, 23 лютого в аеропорту «Бориспіль» сів літак з першою партією вакцини від коронавіруса Oxford/AstraZeneca (Covishield). Буквально за годину до цього стало відомо, що в Україні зареєстрували вакцину Covishield для екстреного використання.

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